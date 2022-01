Federico Loschi riconquista Giorgia Lucini: “Nessuno è perfetto”

Era stata Giorgia Lucini a dire basta e a comunicare sui social che la storia d’amore con Federico Loschi era finita per sempre perché troppo gravi le mancanze di rispetto del padre dei suoi figli. Adesso è lui a comunicare che sono di nuovo tutti e quattro insieme, a spiegare che nessuno è perfetto e che nessuna coppia vive in eterno senza avere problemi. Giorgia Lucini era decisa a mettere fine a tutto e a vivere sola con i suoi bambini ma a chi iniziava a pensare a un tradimento aveva anche spiegato che esistono cose peggiori. Di tutto questo non ne parlano più, forse avrebbero fatto meglio a tenere tutto in casa, a pensare a lungo prima di scrivere sui social e in realtà sembrava che l’ex tronista di Uomini e Donne avesse riflettuto abbastanza. Invece, eccoli di nuovo insieme per la gioia dei fan e del gossip.



Cosa è successo tra Giorgia Lucini e Federico Foschi?

Lo sfogo di Giorgia risale a una settimana fa e dopo il silenzio social poco fa è arrivata la verità del giocatore di basket. Loschi ha raccontato la coppia che erano prima di diventare genitori, prima della pandemia, prima di tanti problemi comuni a tutti.

“Chi mi conosce sa quanto io ami Giorgia, quanto io sia una persona solare e positiva e quanto noi come coppia (con i problemi di ogni coppia perché non siamo extraterrestri) siamo stati e siamo tutt’ora una cosa sola, quasi morbosa. Tutto ciò, insieme a qualche errore da uomo, hanno portato avanti un po’ di nervosismo, senza mai chiarirlo, che ha portato la situazione ad esplodere qualche settimana fa”.

Messaggi lunghissimi tra le stories e lo sportivo alla fine giustifica lo sfogo di Giorgia ma non dice molto sui loro problemi: “Io non amo mettere i miei problemi in piazza… Ora siamo tutti e quattro insieme e piano piano cercheremo di farci forza e scudo per non solo stare bene, ma per stare alla grande come siamo sempre stati. Nessuno è perfetto, nessuna coppia nasce e muore senza mai barcollare”.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".