L’ex di Miriana conferma la versione di Urtis, Pago tuona parlando di multe e carcere

“Ricordo che le sante stanno in Paradiso” ha scritto l’ex fidanzato o ex amico speciale di Miriana Trevisan poche ore fa sui social. L’uomo, che si è sentito chiamato in causa dopo le parole di Giacomo Urtis al Grande Fratello VIP 6 ha voluto precisare che quello che il chirurgo dei vip ha raccontato è tutto vero. Ha specificato che Miriana Trevisan non chiedeva nulla, ma che faceva capire se le serviva una cosa e così le veniva fatto un regalo. Questa persona ha fatto anche degli esempi concreti, dicendo ad esempio che la persona che si occupa dei social di Miriana, è stata pagata da lui prima che la Trevisan entrasse nella casa del Grande Fratello VIP 6. Ha confermato quindi per filo e per segno quello che ha detto Urtis.

Alle parole di quest’uomo, è seguita la reazione di Pago che si è espresso nuovamente in modo molto duro nei confronti di chi sta mettendo in giro queste voci contro la sua ex moglie.

La reazione di Pago dopo le parole dell’ex di Miriana

Via social Pago spiega la posizione sua e della famiglia di Miriana con queste parole:

Visto i numerosissimi messaggi di solidarietà e gli ultimi avvenimenti che continuano ad accadere sia dentro che fuori la Casa del GF Vip ci tenevo a ribadire il concetto espresso ieri sera e a comunicarvi che la lista dei fortunati si sta allungando. Mi preme pure ricordare a qualcun altro che “se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065 euro. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni. È vero che se si è incensurati potrebbe bastare la multa ma se invece incensurato non sei? E pure basterebbe essere semplicemente delle brave persone. Proprio come lo è Miriana

Sembra proprio che questa storia non sia destinata a finire così…

