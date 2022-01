Nicola Carraro e il nipote giocano in salotto, il commento di Mara Venier

Nel 2022 Mara Venier spera di trovare la forza per affrontare i ricordi difficili, lo racconta tra le pagine del settimanale Gente ma la sua forza sono Nicola Carraro e il nipotino. Il piccolo Claudio passa spesso i pomeriggi a casa dei nonni e per Mara Venier e suo marito è una vera gioia. Sul suo profilo social la conduttrice pubblica i video con il suo Iaio, spesso giocano con i cuscini, con gli eroi che adora, improvvisano una battaglia tra scopa elettrica e spade. Questa volta la Venier si limita a osservare: il nipote gioca con il nonno e il suo commento è dolcissimo. Sono i suoi amori, non c’è niente di più bello nella sua vita.

Mara Venier nel salotto di casa i momenti più belli

Dopo aver festeggiato il Capodanno con Christian De Sica e altri amici Mara Venier ha iniziato subito con le sue cenette in casa, con le persone a lei più care. Non solo la famiglia, la padrona di casa di Domenica In può contare su amici a cui è molto legata, tra questi Alberto Matano. Ma è quando è a casa in pieno relax con il marito e il nipote che tocca il cielo con un dito.

Li osserva giocare. Iaio nasconde un giochino e il nonno deve trovarlo ma il piccolo bara e Mara Venier è più bambina di lui, fa la spia e si diverte un mondo. Nicola paziente sta al gioco e lei commenta: “Quanto siete belli, quanto vi amo”. Non c’è dichiarazione d’amore più bella. Due amori così diversi ma così immensi.

Non avrebbe mai immaginato dopo i 70 anni una vita così intensa. I ricordi sono dolorosi ma il suo presente è perfetto. Anche in diretta nello studio della sua Domenica In ha confidato all’amica Orietta Berti che mai avrebbe immaginato una seconda possibilità come quella che sta vivendo.

