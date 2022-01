Belen Rodriguez in Uruguay baciata dal sole e da Lavezzi? Il Pocho sbotta

Sono giorni di sole, spiagge bianche, rumore di mare per Belen Rodriguez che però si sa, neppure oltreoceano viene risparmiata dall’ondata di gossip che la segue sempre. E le voci non mancano neppure adesso che si trova in Uruguay, più precisamente a Punta del Este, località tra le più ambite del Sud America. Prima di partire la show girl aveva fatto mormorare per un suo incontro con un ex, Marco Borriello. Poi delle foto anche con Michele Morrone. Nessun commento da parte della Rodriguez che è partita e si è lasciata tutto alle spalle. Oltreoceano è volata assieme all’amica del cuore Patrizia Griffin. Ma a quanto pare, nelle ultime ore, si è iniziato a parlare di un possibile flirt tra Belen e un calciatore molto amato in Italia…Alessandro Rosica, esperto di gossip attivo su Instagram, ha mormorato di un flirt in corso in terra uruguayana tra l’ex calciatore del Napoli, Ezequiel Lavezzi, e la showgirl: “Scappatella in corso tra la single Belen e il Pocho, attualmente fidanzato”. Voci che non hanno fatto piacere a Lavezzi. Se infatti Belen, come ormai fa da tempo, non ha commentato, il Pocho invece ha detto la sua, stanco di questi rumors che possono anche rovinare la sua serenità andando a toccare la sfera privata.

Belen Rodriguez e la storia con Lavezzi: solo l’ennesimo flirt inventato?

Questa volta a mettere la parola fine, ancora prima che il gossip facesse il giro del mondo, ci ha pensato proprio il calciatore che dai social ha commentato: “Non mi rompete i cog….i. Io sono felicemente fidanzato. Fake”. Non c’è pace quindi per la bella argentina che non può trascorrere neppure delle vacanze serene senza che le si appioppi un nuovo amore. Eppure Belen documenta praticamente ogni suo passo sui social…Nonostante questo riesce sempre a fare scalpore!

