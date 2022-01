Alessandra Mastronardi non sposa più Ross McCall: è finita

Alessandra Mastronardi e Ross McCall sono sempre stati molto riservati ed era lui a pubblicare ogni tanto qualche selfie ma da tempo non si vedono più insieme. Sembra che tra loro sia finita, è la rivista Diva e Donna a raccontare del loro addio ma al momento non c’è alcuna conferma da parte dei due attori. Certo tutti gli indizi sembrano confermare il gossip, soprattutto l’ennesimo rinvio del matrimonio. Sembravano innamoratissimi e pronti al grande passo ma Alessandra Mastronardi e Ross McCall quel “sì” non l’hanno mai detto perché le nozze sono state più volte rimandate e questa volta sembrano annullate per sempre. Dicono sia stata la splendida attrice a dire addio per sempre al suo ormai ex fidanzato, che sia stata lei ad annullare definitivamente il matrimonio.

Finisce con il matrimonio annullato la storia d’amore tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall?

Forse i diretti interessati non confermeranno mai e solo il tempo potrà dire se davvero la loro favola è finita. Sul profilo social della Mastronardi non c’è una solo foto del loro amore; su quello dell’attore bisogna andare indietro nel tempo per trovare i selfie di quando erano felici insieme.

Diva e Donna sottolinea che i due attori avrebbero cancellato alcune foto insieme ma aggiunge anche che la separazione sarebbe arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il tutto sarebbe accaduto proprio con l’inizio della convivenza tra Roma e Londra. Una prova che la coppia sembra non avere superato. La cronaca rosa va anche oltre e già ipotizza una nuova simpatia per Alessandra, ovviamente una simpatia segreta per un uomo misterioso.

La promessa di matrimonio c’era da tempo, come nella più romantica delle storie d’amore era stato lui a chiederle la mano ma la Mastronardi pur dicendogli di sì aveva chiesto tempo, non sapeva quando si sarebbero sposati, dipendeva dal Covid e dal lavoro ma forse anche da altro.

