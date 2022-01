La risposta di Gianni Sperti alle accuse di Paola Barale

Sono parole dure quelle che Paola Barale ha usato nei confronti dei suoi ex ma è solo Gianni Sperti a risentirsi pubblicamente dopo l’intervista dell’ex moglie. A Verissimo Paola Barale pur tirando fuori grande sincerità non ha rivelato le bugie dei suoi ex compagni ma Sperti ha voluto ugualmente rispondere. Tra le sue storie di Instagram l’ex ballerino sembra infatti rispondere all’ex moglie mentre Raz Degan quel silenzio l’ha utilizzato. E’ la delusione ad avere fatto parlare la Barale, perché lei Gianni e Raz li ha amati davvero. Il primo l’ha sposato, con il secondo ha scelto di vivere una storia d’amore lunga 13 anni. Più sali in alto e più la caduta fa male, è una frase vecchia ma rende bene l’idea del dolore di chi in quell’amore credeva.

Dopo le dichiarazioni di Paola Barale la risposta di Gianni Sperti

Sono stati sposati dal 1998 al 2002 ed è stato chiaro da subito che Gianni e Paola non erano rimasti amici. La Barale non è riuscita a restare in buoni rapporti nemmeno con Raz Degan ma i suoi ex hanno in comune la stessa mancanza di sincerità. Parole che farebbero male a chiunque ma per Paola Barale è la verità e la fine delle sue storie. Per lei non ci sono nemmeno i momenti belli da ricordare perché erano falsi.

“L’amicizia, come l’amore, richiede quasi altrettanta arte di una figura di danza ben riuscita. Ci vuole molto slancio e molto controllo, molti scambi di parole e moltissimi silenzi. Soprattutto molto rispetto” Gianni Sperti prende in prestito le parole del grande Rudolf Nureyev e sembra la sua risposta all’ex moglie. Ma chi dovrebbe tacere? Lui in parte lo fa, di certo avrebbe preferito un’altra risposta ieri a Verissimo ma quella è la verità di Paola Barale, che di certo non le fa piacere confessare, ancora dopo tanti anni.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".