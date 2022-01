Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: il matrimonio è in crisi?

Sulla rivista Chi Michelle Hunziker confida che per il 2022 si regala un po’ di leggerezza ma il settimanale Diva e Donna parla di crisi con Tomaso Trussardi. Bellissima Michelle sulla copertina di Chi, posa tra la neve e racconta la sua svolta. Ha voglia di sorprendersi, di ritrovare spazio e tempo per se stessa, di smetterla di accudire tutti in modo ossessivo. Basta questo per parlare di crisi tra la Hunziker e Tomaso Trussardi? Qualcosa è cambiato ed è la conduttrice e showgirl ad ammetterlo ma non parla di altro. Anche noi abbiamo notato che la coppia non posa più come prima, non si lancia più in grandi dichiarazioni d’amore. A Capodanno erano insieme ma hanno evitato di mostrarlo. Tomaso Trussardi compare solo in una storia, con Michelle Hunziker invece c’è sempre Serena Autieri.

Diva e Donna parla di crisi per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

La verità però la racconta su Chi ma l’altro magazine insiste e parla di crisi che sarebbe scoppiata qualche settimana fa e che il motivo non è noto ma la loro favola d’amore traballa. C’è anche altro e qui il pettegolezzo diventa cattivo. “Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi vivrebbero in due case distinte da fine novembre…Lei a Milano con le bambine, mentre lui vive la sua quotidianità a Bergamo…”.

Non è finita: “Sembravano formare una squadra indistruttibile…Forse con il passare del tempo sono emerse delle fragilità che dovranno trovare una collocazione o una via d’uscita…”. Quindi la crisi ci sarebbe ma si può riparare.

E’ già da quando la Hunziker ha tagliato i capelli che in modo banale si vocifera di problemi di coppia per lei e Trussardi. Qualcuno ha anche pensato che possa esserci un ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti, solo per alcune foto dell’ex coppia con la figlia Aurora. Il gossip non perderà di vista nessuno.

