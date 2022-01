Nessun matrimonio per Serena Rossi e Davide Devenuto, l’attrice spiega il motivo

Il pubblico di Domenica In la ricorda bene la puntata con Serena Rossi ospite e Mara Venier che strappò al telefono la proposta di matrimonio di Davide Devenuto. E’ passato un bel po’ di tempo da quel giorno, anche il covid, ma non è questoad avere fermato la coppia. Serena Rossi e Davide Devenuto non hanno mai tentato di organizzare il loro matrimonio. La verità è che quella domenica l’attore non era preparato alla telefonata della Venier, quindi non solo non ha mai chiesto la mano a Serena ma lei sembra non pensarci nemmeno più. La splendida attrice napoletana si è rassegnata, ha smesso anche di chiedersi se prima o poi diventerà la moglie del suo compagno. Stanno insieme da quasi tredici anni, hanno un figlio meraviglioso, il piccolo Diego, ma le nozze sono sempre più distanti. E mentre Serena Rossi sta per tornare in tv con “La Sposa” confida alla rivista Di Più cosa sta accadendo nella sua vita.



Serena Rossi e Davide Devenuto non si sposano

“Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno” è l’intervista di Serena. “Ma non mi lamento: Davide e io stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso. In fondo avrei poco tempo per organizzare le mie nozze, perché per i prossimi mesi sono già piena di impegni”.

Dopo la meravigliosa dichiarazione d’amore di Serena Rossi, madrina del festival del cinema di Venezia, Davide non ha bisogno di quel sì, ma è sicura la Rossi di non avere tempo per organizzare e dire quel sì che ormai non attende di più?

Si sono incontrati sul set di Un posto al sole, non è stato un colpo di fulmine ma l’esatto contrario, ed erano entrambi legati ad altre persone, poi è arrivata l’amicizia e il resto è noto.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".