Confidenze notturne tra Delia Duran e Manila: si parla anche di rapporti a tre

Da quando Delia Duran è entrata nella casa del Grande Fratello VIP 6, ci sono stante tante confidenze fatte ad altre vipppone. In particolare, la compagna di Alex Belli, si è confidata con Miriana Trevisan e con Manila. Con la Nazzaro la bella venezuelana, si è lasciata andare a confidenze molto particolari, parlando della sua sofferenza, di quello che è successo da quando l’attore è entrato nella casa del Grande Fratello VIP ma non solo. Manila ha provato a capire quale responsabilità dà anche a Soleil in tutta questa vicenda…La Duran ha fatto capire che ci sono anche altre cose tra lei e Alex che non funzionano e per provare comunque a spiegare che genere di rapporto c’è tra loro, è andata avanti nelle confidenze.

La rivelazione bollente di Delia Duran a Manila

“Sai quanto vedo tutti questi rewind, tutte queste immagini, mi vengono sempre questi pensieri che mi danno quel fastidio. Mi colpiscono e sono molto impulsiva, non voglio far vedere… Devo controllare anche questo”, ha raccontato la Duran. Oggi Delia prova a trovare di nuovo il suo equilibrio e rivela: “C’è un dolore interno che devo ancora superare, curare e quello mi porta ad essere a volte molto dura”.

In questi mesi, nella casa del Grande Fratello VIP 6 ma non solo, si è parlato della possibilità che tra Alex e Delia ci fossero i classici accordi che prendono le persone che decidono di vivere la loro relazione come quella di una coppia aperta. Mentre Alex Belli aveva smentito questa considerazione, ieri notte Delia, parlando invece con Manila ha fatto una confessione: ” Con Alex, ti confesso che l’abbiamo fatto anche con un’altra donna una volta: capisci? Ma comunque perché eravamo complici, c’era condivisione.“

Manila ha cercato di dare dei consigli a Delia e le ha detto: “Tutto quello che tu hai detto è assolutamente giustificabile, ecco perché bisogna capire se tu riesci a superare questo scoglio stando qui. Lui ti deve aiutare ovviamente, sostenere però tu non allontanarlo. Perché credimi lui non si è mai allontanato da te. Lui mi piangeva al collo quanto ti nominava”.

In merito all’essere una coppia aperta, Alex Belli via Twitter aveva detto: “Noi non siamo una coppia aperta, la nostra è libertà mentale: quello che ci ha unito fin dall’inizio è proprio questa libertà che abbiamo. Libertà di raccontare che una coppia può essere open mind, sempre però portando rispetto“.

