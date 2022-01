Perchè Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker si sono separati? I motivi dell’addio

Sono mesi che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono in crisi. Lo avevano dimostrato anche le feste di Natale e il primo dell’anno: giorni che i due hanno vissuto lontani. La notizia però non era finita sulle prime pagine dei giornali, forse perchè, quando si parla di una coppia come quella formata da Trussardi e Michelle c’è un po’ più di timore, nel toccare certe corde. Non è dato saperlo ma su tanti siti che si occupano di gossip e cronaca rosa, incluso il nostro, che tra i due ci fosse maretta e che stesse per esplodere una bomba, lo si poteva leggere, non troppo tra le righe. Sempre nel massimo rispetto di una coppia che sta di certo affrontando, un momento comunque complicato. C’è un progetto di vita che si interrompe, un matrimonio che finisce, una nuova normalità da ritrovare, due bambine che vedranno i loro genitori separati…Oggi, dopo l’annuncio ufficiale che Michelle e Tomaso non hanno commentato, se non con il comunicato stampa all’Ansa, ci si chiede quali siano stati i reali motivi che hanno portato i due a separarsi.

Perchè Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker si sono separati?

Il punto della situazione prova a farlo anche Michela Proietti che dalle pagine del Corriere della sera, ripercorre l’ultimo anno e mezzo complicato per la coppia. La giornalista scrive: “È stato proprio in questo periodo che nella vita della conduttrice sono entrati nuovi interessi, come quello per le arti marziali, documentato da numerose stories su Instagram, con lei vestita da karateka in una palestra in provincia di Brescia, di proprietà di un amico dell’ex marito Eros Ramazzotti. ” Non solo, sempre sui social si può vedere come Michelle si sia interessata anche allo sport in generale e al benessere per se stessa e per gli altri, dando vita anche ad Iron Ciapet, un programma on line di corsi, tra allenamenti e consigli alimentari. E poi anche la sua linea di prodotti per il corpo…E ovviamente anche il mondo della tv, con uno spettacolo che la vedrà assoluta protagonista su Mediaset nei prossimi mesi…

Sul Corriere si legge: “Tomaso Trussardi invece avrebbe trascorso sempre più tempo a Reggio Emilia, come brand ambassador della Motor Valley. Una lontananza che è diventata evidente durante le recenti vacanze natalizie, che hanno trascorso divisi.” Michelle e Tomaso sono stati sempre guardati un po’ con sospetto: lui timido, riservato, introverso, poco amante dei social, del gossip, dello spettacolo. La Hunziker, dopo le sofferenze di anni passati a obbedire a chi le impediva di vivere, è travolgente, energica, piena di voglia di vivere e cose da fare. Esplosiva, pronta a condividere il suo mondo con le altre persone che amano il suo sorriso…Forse le diversità, con il tempo e con una nuova consapevolezza da parte di entrambi, sono venute alla luce.

Questi ultimi due anni di lockdown e di decisioni complicate da prendere, di dolori affrontati, di chiusure forzate, ha cambiato la vita di molte coppie. C’è chi ha trovato maggiore complicità e unione, e c’è chi invece ha visto un amore disintegrarsi, forse proprio come è successo a Michelle e Tomaso che per 10 anni hanno regalato una favola d’amore di altri tempi, favola che però è finita.

