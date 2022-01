Tomaso Trussardi fa gli auguri a Michelle Hunziker per il suo compleanno

Tutti attendevano sui social gli auguri di Tomaso Trussardi per il compleanno di Michelle Hunziker e sono arrivati. Con una frase semplice ma con un aggettivo speciale l’ormai ex marito di Michelle Hunziker ha sorpreso tutti. Si sono detti addio in modo ufficiale solo pochi giorni fa ma per i 45 anni della showgirl e conduttrice non poteva mancare un suo gesto. Questa volta non è un post pieno d’amore, quelli mancano da tempo, ma una storia, una foto speciale, proprio come la Hunziker. E’ la donna che ha amato per più di dieci anni, è la madre delle sue figlie, le piccole Sole e Celeste, ma è Michelle, la sua Michelle. La storia d’amore è finita ma restano la stima e l’affetto, resta tutto il loro passato e Tomaso Trussardi e Michelle continuano ad avere un ottimo rapporto. C’era anche lui sulla neve a Capodanno, non era più suo marito, non era più lo stesso rapporto ma era presente, poco distante da lei.

Il gesto di Tomaso Trussardi per il compleanno di Michelle Hunziker

Non è un compleanno perfetto oggi per la conduttrice svizzera ma di certo si sarà emozionata nel vedere la storia pubblicata su Instagram dal papà delle sue bimbe. “Felice compleanno a una donna straordinaria” e per farle gli auguri ha scelto lo scatto di un momento di relax con il suo cane, il levriero Odino. Una scelta che dice molto, un legame che resterà per sempre.

Le loro strade si sono divise, hanno scelto lo stesso comunicato ufficiale per confermare la separazione e dire che non aggiungeranno altro. Una quantità d’amore incredibile sta sommergendo Mich in queste ore ma il messaggio di auguri dell’ex marito immaginiamo sia uno dei più belli perché Tomaso ha voluto rendere pubblico ancora una volta ciò che pensa di lei, che è stupefacente.

