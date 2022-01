Per Michelle Hunziker primo compleanno senza Tomaso: “Ci si corazza per le future battaglie”

Michelle Hunziker oggi compie 45 anni ma è il primo senza Tomaso Trussardi. La loro storia d’amore è appena finita o forse era già finita da un po’ di tempo e Michelle e Tomaso hanno atteso il più possibile prima di confermare la separazione. E’ inevitabilmente un compleanno triste per Michelle Hunziker nonostante l’affetto di tantissime persone e soprattutto quello delle sue figlie. Aurora Ramazzotti le ha dedicato parole dolcissime e la showgirl e conduttrice si commuove per tutte le belle parole che sta ricevendo. E’ tornata single dopo 11 anni e due bellissime bambine così tanto desiderate e amate. Fino a non molto tempo fa Michelle e Tomaso sognavano di avere un figlio maschio, poi non è andata come nelle favole. “Tutto questo amore mi sta commuovendo” confessa la Hunziker che vorrebbe offrire a tutti da bere ma ha pensato a un regalo per tutti. A chi oggi farà un acquisto Goovi regala il suo rossetto preferito.

Michelle Hunziker si allena anche nel giorno del suo compleanno

Oggi sarà un compleanno diverso dagli altri, non c’è più la meravigliosa famiglia che aveva costruito con Trussardi, non c’è più la coppia in cui aveva tanto creduto e l’uomo che l’aveva fatta innamorare di nuovo dopo Eros Ramazzotti.

Michelle non si ferma, sente il bisogno di allenarsi anche oggi e commenta: “Anche oggi ci si corazza per le future battaglie”. Si riferisce a tutte le battaglie che la vita le metterà avanti ma tutti pensano che per la Hunziker sorridere oggi sia un po’ più difficile. Non c’è nessun amore nella sua vita e svanisce anche il sogno di rivederla con Eros. Il cantante ha già smentito qualunque gossip sottolineando che è single, non è fidanzato, è libero, come lei. Di certo le farà gli auguri, di certo lo farà anche Tomaso; con entrambi resta in buoni rapporti, l’amore non si dimentica anche se si trasforma.

