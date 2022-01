Cristina Marino infastidita da alcune fan di Luca Argentero

C’è qualcosa o qualcuno che Cristina Marino davvero non sopporta e sono alcune fan di suo marito. Luca Argentero è corteggiatissimo, seguitissimo, in particolar modo adesso che è tornato in tv con Doc e anche altre fan hanno scoperto il suo fascino. “Di lui mi fido” commenta subito Cristina Marino che confida di non essere gelosa, altrimenti sarebbe stata una pazza a sposarlo. L’imprenditrice 31enne ha però raccontato al Corriere della Sera che c’è una cosa che non riesce davvero a sopportare: la manca di rispetto di alcune donne, di alcune fan. Cristina è la moglie di Luca Argentero, è la madre di sua figlia, tutto questo dovrebbe essere un freno per le altre, almeno quando lei è presente, invece all’improvviso la Marino diventa trasparente. Alcune donne sembrano non vederla accanto a Luca e diventano maleducate, eccessive, irrispettose.

Cristina Marino: “Mi irrita la mancanza di rispetto di alcune donne”

In questi giorni Cristina Marino e Luca Argentero sono in vacanza alle Maldive con la loro piccola Nina, si godono il relax, il paradiso che molto sognano, e un meritato riposo. Intanto, la domenica in prime time tutti seguono Doc – Nelle tue mani, la seconda stagione.

Una popolarità che di certo fa piacere ad entrambi ma la Marino risponde: “Mi indispongono le donne che davanti a me palesemente sono invadenti… quelle che urlano ‘Oddio ti amo’, ‘Oddio che bello’, come se io non ci fossi”.

Inutile spiegare il perché di tanto fastidio, ma Cristina lo fa: “Non sono giustificabili solo perché è famoso… Ci sono tanti modi per manifestare il prossimo essere fan, ben venga quello educato”.

Sono una coppia bellissima, la loro storia d’amore è arrivata in punta di piedi sui social, un po’ alla volta hanno mostrato quanto fosse immenso il loro amore, poi l’arrivo della figlia, il matrimonio, una vera favola d’amore che fa sognare anche attraverso le loro dichiarazioni.

