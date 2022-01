Le dolci parole di Tomaso Trussardi per Michelle Hunziker: “La donna che ho amato di più”

Rompe il silenzio Tomaso Trussardi e lo fa con una intervista per il Corriere della sera uscita proprio questa mattina. Intervistato da Michela Proietti, l’imprenditore ha spiegato come stanno oggi le cose e in parte, anche i motivi per i quali il suo matrimonio con Michelle Hunziker è arrivato al capolinea. Una storia da favola che aveva fatto sognare ma che non si è conclusa con il classico ” e vissero sempre felici e contenti”. Il lieto fine non c’è stato ma Tomaso, viste anche le tante voci circolare in questi giorni ( si è detto che avrebbe già una nuova relazione) ha voluto fare chiarezza e parlare di quello che è successo tra lui e Michelle.

“La fine di un relazione non è mai bella. Non sono felice, non lo è neppure Michelle, ma è stata una scelta fatta — potrà sembrare strano — per tutelare la famiglia e soprattutto le nostre figlie Sole e Celeste, che meritano di avere due genitori che stanno bene insieme. Oggi, in questa nuova veste, andiamo d’accordo” ha spiegato Tomaso nella sua intervista per il Corriere della sera.

Le prime parole di Tomaso Trussardi dopo la fine del matrimonio con Michelle

Per Michelle oggi, Tomaso ha solo dolcissime parole, parole importanti che non sono quelle di un ex marito che ha chiuso una relazione in malo modo. Trussardi, parlando di Michelle ha dichiarato: “Rimane la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora, ma in una forma diversa.“

E ancora: “Le devo moltissimo: quando l’ho conosciuta avevo 28 anni e grazie alla sua vicinanza sono cresciuto umanamente e professionalmente. Insieme abbiamo messo a fuoco i nostri valori”.

Tomaso ha poi parlato del futuro con le sue figlie e con Michelle, e dell’attenzione a Sole e Celeste: “Mi piacciono le case piene, quando ci siamo fidanzati e sposati non avremmo mai immaginato di lasciarci. Sia da una parte che dall’altra c’è totale apertura: le bambine stanno con la mamma ma io posso vederle quando voglio. Detto questo non so se saremo quel genere di genitori separati che fanno le vacanze insieme: magari iniziamo prima con una cena.”

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".