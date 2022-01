Galeotto fu Matrimonio a Prima vista: Andrea e Francesca aspettano un figlio

La scienza aveva in qualche modo fallito ma Matrimonio a Prima vista Italia ha cambiato la vita di due dei protagonisti del programma. Francesca Musci e Andrea Ghiselli si sono conosciuti più o meno un anno fa e hanno iniziato a frequentarsi. Dopo una storia piena di alti e bassi, e anche una litigata social con offese e insulti, alla fine tra i due è tornato il sereno. E da questo amore sta per arrivare qualcosa di davvero speciale. Oggi Francesca e Andrea hanno annunciato infatti di essere in dolce attesa! Francesca è al terzo mese di gravidanza, lei a Andrea aspettano un figlio!

Andrea Ghiselli e Francesca Musci aspettano un figlio: l’annuncio social

Francesca è stata una delle prime protagoniste del programma, alla prima edizione italiana ( con quella che andrà in onda a febbraio su Real Time siamo giunti all’ottava). E detiene anche un record: lei e Stefano, che era stato il “marito” scelto dagli esperti, sono stati sposati per oltre 6 anni. Una lunga relazione che è andata avanti quindi anche alla fine del programma. Francesca e Stefano scelsero anche di risposarsi. Come però può succedere anche nella vita reale, il matrimonio poi non ha avuto un lieto fine. E proprio un annetto fa, dopo la fine della sua storia con Stefano, Francesca incontrò Andrea, altro ex volto di Matrimonio a Prima vista Italia.

Andrea si era fatto conoscere nella prima edizione del programma caratterizzata dal lockdown. Il Ghiselli, originario di Pesaro, aveva sposato la bella milanese dai rossi capelli Nicole. Tra i due però le cose non erano andate bene ed era arrivato il divorzio. Ma la vera notizia fu un’altra: Andrea iniziò sin da subito a frequentare un’altra sposa, conosciuta praticamente nella stessa edizione del programma, Sitara. Dopo aver passato l’estate insieme, i due però si lasciarono. E nella vita di Andrea, fece capolino proprio Francesca, la donna dalla quale oggi il Ghiselli aspetta un figlio.

Qualche mese fa i due erano stati protagonisti di una vera e propria guerra sui social. A quanto pare però la pace scoppiò subito, visto che oggi Francesca è incinta di tre mesi, immaginiamo che abbiano desiderato questo figlio che corona un amore tempestoso!

Non possiamo che fare i nostri migliori auguri alla coppia per questa dolcissima notizia! Andrea e Francesca hanno mostrato sui social la prima immagine del piccolo che aspettano condividendo questa grande gioia con il pubblico che li segue con grande affetto.

