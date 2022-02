E’ il compleanno di Antonino Spinalbese, l’ex di Belen lo festeggia con Luna

Antonino Spinalbese oggi festeggia il suo compleanno, compie 27 anni e fino a qualche mese non pensava l’avrebbe festeggiato da solo, senza Belen. Sul suo profilo Instagram le foto della sua nuova attività, lavoro, shooting, allenamenti, scatti di design e soprattutto la sua Luna. E’ con la figlia che oggi Antonino Spinalbese festeggia il suo compleanno, sempre più lontano dal clan Rodriguez, sempre più lontano dal mondo che solo per breve tempo ha vissuto con lei. Nessuno conosce la verità sulla fine del loro rapporto, nessuno dei due ne parla, c’è chi spettegola su un presunto tradimento, di lui. Adesso Belen e Antonino Spinalbese sono solo i genitori di Luna ed entrambi per lei fanno di tutto.

Antonino Spinalbese pubblica la sua foto da neonato, lo scambiano per Luna

Luna ovviamente vive con la sua mamma ma Antonino può stare con lei quando vuole e sembra lo faccia spesso. L’ex hair stylist ha pubblicato una foto del 1995, è lui da neonato ma in tanti l’hanno scambiato per sua figlia. Davvero identici.

Nessun commento di auguri da parte di Belen o altri della famiglia Rodriguez, di certo la showgirl argentina l’avrà fatto in privato, si sono lasciati, la loro storia d’amore è finta male ma saranno legati per sempre.

Non deve essere semplice per Spinalbese leggere dalla cronaca rosa che Stefano De Martino è tornato nella vita della sua ex, che lei è felice solo con lui, il marito. Di recente ha commentato in uno dei suoi post: “La pazienza non ha limiti” ma chissà a chi e a cosa si riferiva. Tutti pensano fosse rivolto proprio a Belen.

Tanti gli amici che rivolgono gli auguri sui social ad Antonino Spinalbese ma lui continua a pubblicare tante immagini di sua figlia Luna, il regalo più grande che la vita potesse fargli.

