Gigi D’Alessio a casa, le prime foto con il quinto figlio e Denise mostra il pancione

Subito dopo la nascita del quinto figlio Gigi D’Alessio ha annunciato la sua nascita, ha scritto sui social il dolce benvenuto a suo figlio, poi nessun altro post o commento. Denise Esposito, la giovanissima compagna del cantante, solo ieri ha pubblicato una sua foto con il pancione scrivendo: “Ascolta come mi batte forte il tuo cuore” e di seguito le parole di Gigi D’Alessio innamorato: “2 cuori per un cuore”. Un silenzio finalmente rotto dalla giovane mamma ma è la rivista Chi a pubblicare le prime foto della coppia con il figlio, il piccolo Francesco. Il quinto figlio di Gigi D’Alessio è nato il 24 gennaio, ovviamente non si vede il suo volto ma è il ritorno a casa di tutta la famiglia dopo i giorni trascorsi in clinica.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito tornano a casa con il figlio Francesco

E’ tempo di tornare a casa per la nuova famiglia e con Gigi e Denise adesso c’è quel tenero fagottino. Primo figlio per la Esposito, quinto per D’Alessio dopo Claudio, Ilaria, Luca e Andrea, quest’ultimo il bellissimo figlio di Anna Tatangelo.

La coppia lascia insieme l’ospedale, Denise siede accanto alla culletta del suo piccolino, Gigi alla guida e a casa inizia la quotidianità. Sembra che ad unirli sia stato un colpo di fulmine, che il loro primo incontro sia stato a Capri dopo un concerto e che da quel momento non si siano più lasciati. Tutto è avvenuto così in fretta da spiazzare anche Anna Tatangelo. La cantante ha confidato di avere saputo della gravidanza solo attraverso i giornali di gossip. Adesso però si festeggia Francesco, non ci sarà la famiglia allargata dei film ma forse adesso tutti sono felici.Chissà se adesso che Denise Esposito è diventata mamma metterà da parte la sua riservatezza postando qualche scatto della sua nuova vita o preferirà continuare ad evitare.

