Un aereo per Delia Duran mittente Alex Belli? Il messaggio non arriva

Questa mattina sulla casa del Grande Fratello VIP 6 sono volati diversi aerei. Tra gli altri, anche uno con un messaggio che sembrava poter essere destinato a Delia Duran. Sicuramente era per la bella venezuelana questo aereo, dubbi invece sul mittente: è stato Alex Belli a mandarlo oppure no? A giudicare dalle ultime storie postate sui social dall’attore, in queste ore ha ben altro a cui pensare. Per nulla preoccupato per la fine della sua storia d’amore, il Belli si sta divertendo, e non poco, in quel di Sanremo. Delia invece nella casa, si sta chiedendo, per l’ennesima volta, il senso del messaggio arrivato… Ma che cosa c’era scritto sul messaggio aereo? “Delia sarà Belli finché Duran” firmato LIP ed AxB.

Delia Duran e i dubbi sull’aereo arrivato sulla casa

“LIP è Liviana Petrelli, una mia carissima amica della Puglia, la frase è una che utilizzano spesso i Petrelli, una famiglia pugliese amica mia e di Alex. AxB invece è Alex Belli, la firma della sua Factory“ ha spiegato Delia. Nathaly ha cercato di capire il senso di questo messaggio, convenendo sul fatto che forse Alex, avrebbe dovuto mandare un messaggio forte e chiaro alla sua compagna, dopo l’ultima diretta.

“Ma secondo te è una frecciatina sarà bello finché dura?“ ha chiesto Delia alla Caldonazzo che ha provato poi a capire il senso di questo aereo. “Secondo me no” – ha risposto l’attrice, che ha poi aggiunto – “Ma lui sarebbe stato più elegante se te lo avesse mandato da solo, non credo abbia bisogno di dividersi un aereo con una tua amica. In Confessionale l’ho detto ‘sarebbe ora che Alex le mandasse un aereo’, e ti è arrivato“. Peccato però che in pochi abbiano compreso fino in fondo il senso del messaggio.

Secondo voi è stato mandato davvero da Alex Belli?

