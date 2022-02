Le sorprese di Giorgia Palmas per il compleanno di Filippo Magnini durano dieci giorni

Ieri Filippo Magnini ha compiuto gli anni e Giorgia Palmas per festeggiare i 40 anni del marito ha organizzato una serie di sorprese. Non è certo finito tutto ieri con torte, amici speciali, regali e cena. Il compleanno di Filippo Magbnini dura 10 giorni, lui desidera così tante attenzioni, è il suo vero regalo e racconta che Giorgia lo sa e che fa di tutto per renderlo felice. Tra poco anche la Palmas festeggerà i suoi 40 anni, la data è il 5 marzo, manca ancora un po’ di tempo, quello necessario per concludere i festeggiamenti per l’ex nuotatore e iniziare con i suoi. La mattina del compleanno di Magnini è arrivata subito con una bellissima torta, una torta a due piani con in cima il numero 40. “Una giornata speciale non poteva che iniziare con una torta speciale. Happy birthday my love” ed è solo l’inizio, arrivano anche Matteo Giordano e Ludovica Gaeta, due amici speciali della coppia ma la vera sorpresa è un’altra.

Cena in un ristorante speciale per il compleanno di Filippo Magnini

Impossibile in questo periodo organizzare grandi feste con tante persone e senza mascherine, Giorgia Palmas ha però trovato il modo per rendere tutto così semplice e speciale.

Di sera per la cena l’ex velina di Striscia la notizia ha prenotato un tavolo Da Vittorio, una scelta a tre stelle in provincia di Bergamo. Al tavolo con loro la coppia di amici ma anche la mamma e il papà del festeggiato: Gabriele e Silvia. “Ecco un’altra delle sorprese di mia moglie… Quanto sono contento che siano venuti i miei genitori, che sorpresa!” il commento felice di Filippo Magnini ma adesso si continua per altri 9 giorni. Poi toccherà all’ex nuotatore organizza qualcosa di davvero speciale per sua moglie. I due sono sempre molto innamorati, a loro piace condividere tanti momenti della giornata, dal lavoro alla famiglia ma anche l’allenamento in palestra.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".