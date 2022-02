Tomaso Trussardi e Goffredo Cerza a cena insieme: l’amicizia continua anche senza Michelle e Aurora

Dopo la separazione di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi il gossip si è divertito a ipotizzare che con la fine del loro matrimonio fossero finiti anche i rapporti dell’imprenditore con Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Con Aurora sembra che davvero non sia più il legame di un tempo, come confermato dallo stesso Trussardi. Mentre con Goffredo Cerza ieri era a cena. Il 26enne fidanzato di Aurora è molto legato all’ormai ex marito di Michelle, sono amici. E se Aury si è distaccata il suo fidanzato non solo tiene sempre a lui ma ha smentito il pettegolezzo, prima con una storia su Instagram e poi con la cena, ovviamente documentata. Ieri sera Aurora era con le amiche, Goffredo con Tomaso Trussardi e Odino.

Tomaso Trussardi e Goffredo Cerza, nessuna pace, non hanno mai litigato

Forse sono al Trussardi alla Scala a Milano e i due ironizzano sulle voci che li riguardavano, si scambiano sorrisi e cioccolata. Goffredo commenta che ci vorranno almeno altre due o tre cene per perdonare Tomaso poi si scambiano un bel ti voglio bene con tano di manina. Scherzano e si divertono insieme, la loro amicizia non ha subito danni, come aveva già confidato Trussardi nella sua intervista al Corriere della Sera.

In quella intervista ha parlato del grande affetto che continua a nutrire per la figlia di Michelle Hunziker, ha confidato che usa ancora un beauty case con le iniziali che lei gli ha regalato per un compleanno. “Ho però mantenuto una bellissima amicizia con il suo fidanzato, Goffredo”. Il gossip aveva quindi ragione a metà e i due amici ci tengono a fare sapere che tra loro non c’è alcun problema.

Bravo Goffredo che riesce a tenere in piedi tutti i legami, anche dopo le parole che Tomaso Trussardi ha riservato ad Eros Ramazzotti; ovviamente anche e soprattutto con il cantante ha un bellissimo rapporto, è suo suocero.

