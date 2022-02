Charlotte Casiraghi, Dimitri e il piccolo Balthazar al parco: una famiglia come tante

La principessa Charlotte Casiraghi ormai non sorprende più con la sua semplicità, a lei non interessa mostrarsi da gran diva come fanno o farebbero altre. Al parco con il marito Dimitri Rassam e il loro piccolo Balthazar indossa la tuta, fa semplicemente la mamma ed è una scena di vita quotidiana, questa volta paparazzata. E’ il settimanale Gente a pubblicare le foto della famiglia. Foto scattate a Parigi tra i giochi al parco e il ritorno a casa. Il figlio di Charlotte Casiraghi è scatenato in monopattino, lei e Dimitri lo seguono a un passo di distanza. Tolti gli abiti da principessa la secondogenita di Carolina di Monaco come sempre si confonde tra gli altri.

Charlotte Casiraghi in tuta e piumino al parco con marito e figlio

Pantaloni della tuta, piumino e sneakers, stesse scarpe per il papà del piccolino. Balthazar ha quasi 4 anni, li compirà il 7 aprile, è il secondo figlio della principessa di Monaco. Il primo figlio, Raphael, è nato nel 2013 dalla storia d’amore con l’attore Gad Elmaleh. Anche Dimitri Rassam era già papà quando ha incontrato Charlotte, la sua bambina ha 8 anni, Darya, ed è nata dal matrimonio con la modella russa Masha Novoselova.

Più volte il gossip ha previsto una crisi per la coppia ma il tempo continua a smentire tutto. Si sono sposati nel 2019 quando il loro piccolino era già nato. Charlotte non ama i riflettori, sempre presente quando è necessario per rappresentare la famiglia reale ma per il resto preferisce godersi la sua vita normale. Lo stesso per il produttore cinematografico. Così eccoli insieme al parco giochi mentre supervisionano il loro bambino che non ha paura di lanciarsi con il monopattino. Lo aiuta il papà e i loro sorrisi, la complicità, spazzano via ogni pettegolezzo sul loro amore. La loro è una bellissima famiglia allargata, non è raro vederli tutti insieme, Balthazar con i suoi fratelli.

