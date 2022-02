Federico Fashion Style non sposa Letizia e spiega il motivo

Federico Fashion Style e Letizia Porcu stanno insieme da circa dieci anni ma non hanno alcuna intenzione di sposarsi. Nessun matrimonio per Federico Lauri che sulla rivista Nuovo Tv spiega il motivo di questa scelta. Di certo il noto hair stylist sa come accendere i riflettori sulla sua vita privata, ormai è un vero personaggio del mondo dello spettacolo, dopo Ballando con le Stelle la sua popolarità è cresciuta così tanto che c’è chi desidera sapere perché non sposa la sua compagna, la madre di sua figlia Sophie. Nell’intervista al settimanale ha risposto a varie domande sulla sua vita privata, soprattutto a quelle che riguardano il suo rapporto con Letizia.

Perché Federico Lauri non sposa Letizia, la sua compagna?



Sembra che nessuno dei due abbia l’esigenza di compiere il grande passo, che sia Federico Fashion Style che Letizia Porcu non desiderino alcun tipo di legame scritto, né un matrimonio religioso né un matrimonio civile. E’ una scelta presa di comune accorso ma alla rivista di Riccardo Signoretti lui ha spiegato il suo punto di vista: “Il matrimonio è fuori moda. Oggi quelli che si sposano si lasciano dopo pochi anni” quindi una questione di tempi moderni, di paura che tutto finisca dopo avere firmato o c’è anche altro?

“Letizia ha sempre lavorato al mio fianco, lasciandomi libero di inseguire i miei sogni: è il perno della mia famiglia. Le devo tanto” non è una vera e propria dichiarazione d’amore ma può bastare. Non è la prima coppia che convive e non desidera sposarsi, magari un giorno cambieranno idea ma per il momento spengono così le domande sul futuro e sulle nozze.

Felici e complici insieme hanno desiderato tanto la loro bambina arrivata poi grazie alla fecondazione assistita. A loro non manca altro, difendono entrambi la famiglia, il bene più prezioso.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".