Clizia Incorvaia ha le contrazioni, Paolo Ciavarro attende il parto

Manca pochissimo al parto di Clizia Incorvaia, sta per diventare mamma per la seconda volta e rendere papà Paolo Ciavarro per la prima. La coppia non vede l’ora di andare in ospedale, Clizia ha le contrazioni ma il piccolo, che chiamano bebè, ha ancora voglia di restare nel pancione. E’ da ieri sera che l’ex gieffina ha le contrazioni, come confidato tra le storie di Instagram mentre Paolo preparava la cena. La Incorvaia temeva di non riuscire nemmeno a mangiare e invece sta per fare un’altra cena ed è ancora a casa in attesa del momento giusto per prendere il borsone per lei e bebè.

Clizia Incorvaia: “Bebè scalcia e ho le contrazioni”

L’influencer ha detto addio ai tacchi, con rammarico, sperava di poterli indossare fino alla sala parto. Invece, si sente pesantissima, le scarpe non le entrano più e le infradito sono le sue alleate. “Non riesco neanche a bere l’acqua oggi, mi sento piena come un uovo e ho le infradito incorporate ormai” ma era un commento di ieri e Clizia Incorvaia intanto guarda le foto di Paolo e immagina come sarà il loro bambino.

Tenerissima si lascia coccolare da lui ma allo stesso tempo sogna che il piccolino abbia i capelli biondi e ricci, tantissimi, come il suo compagno. Gabriele Ciavarro, si chiamerà così il figlio che in realtà potrebbe arrivare non così presto. Il termine non è ancora scaduto ma già da un mese lei era convinta di partorire in anticipo.

“Mood 9 mese, kg in più li senti tutti, fiato corto, notti insonni, tacco 12 archiviato! Quante come me?” chiede Clizia Incorvaia alle sue follower. Fin dai primi mesi ha sempre raccontato la sua gravidanza e anche in queste ore, che sono forse quelle prima del parto, continua a raccontare emozioni e sensazioni.

