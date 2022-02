Antonino Spinalbese sorprende con la dedica di San Valentino. Chi ha preso il posto di Belen?

Antonino Spinalbese gioca a fare il bel misterioso o c’è già un’altra donna dopo Belen? E’ nel giorno di San Valentino che gli innamorati si lasciano andare e tra le storie Instagram dell’ex compagno di Belen appaiono delle iniziali che precedono un cuore rosso. Antonino sta dichiarando il suo amore a qualcuno che ha le iniziali “SV”? Che si tratti di un doppio nome, di una sigla che faccia capire a chi deve comprendere che lui sta pensando a lei? Forse il gossip viaggia troppo con la fantasia ma Antonino Spinalbese questa volta contribuisce a fare partire il dolce pettegolezzo. In genere posta foto con sua figlia ed è infatti a Luna che dedica il suo San Valentino ma poi tra le stories aggiunge altro.

I Baci Perugina di Antonino sono per una nuova fidanzata?

Quel Bacio Perugina firmato da Dolce & Gabbana è solo una pubblicità o le iniziali “SV” e quel cuore rosso accanto al cioccolatino dicono ben altro? Di certo l’ex hair stylist più di tutti ama sua figlia Luna. Nel giorno degli innamorati è a lei che dedica tutto: “L’amore è l’unica cosa che riusciamo a percepire che trascenda dalle dimensioni di tempo e spazio”.

L’amore per i figli è senza dubbio il più grande ma oggi è San Valentino e chissà che Antonino non voglia dire qualcosina in più sulla sua vita privata. Forse non sapremo mai perché è finita con Belen, perché fino a qualche mese fa apparivano così felici e poi non è rimasto niente del loro amore ma il dono più bello, Luna.

Belen forse oggi festeggerà il suo 14 febbraio con Stefano De Martino, forse davvero vogliono prendere tempo prima di annunciare che sono tornati insieme, vogliono essere sicuri che questa volta sarà per sempre. Il gossip ha in mano tanti indizi e chissà che presto sia Antonino che Belen usciranno allo scoperto con i rispettivi amori.

