Carlo Conti e Francesca Vaccaro con una cena festeggiano un dolce San Valentino

La moglie di Carlo Conti ha scelto una foto del matrimonio per fare gli auguri di San Valentino. “Sempre e per sempre” è la romantica dedica per il conduttore ma la coppia ha già festeggiato il giorno degli innamorati. La cena di ieri sera è stata il loro San Valentino ed è sul suo profilo Instagram che Francesca Vaccaro ha pubblicato prima il dessert con la più classica delle dichiarazioni: “Ti amo” e poi i piatti che hanno gustato durante la loro cena. Dall’aperitivo al dolce tutto è perfetto e la Vaccaro desidera condividere con i suoi follower l’amore e la cura nella presentazione di quei piatti. Ovviamente una cena a base di pesce, bocconcini golosi che hanno sorpreso nel modo giusto Carlo Conti e Francesca Vaccaro. “Buon San Valentino a chi si ama” ed è ancora Francesca a fare gli auguri a tutti.

Carlo Conti: “Brindiamo al nostro amore”

Uno scatto con sua moglie, è una foto del figlio, Matteo; un altro brindisi e al conduttore bastano poche parole per festeggiare il suo San Valentino: “Brindiamo al nostro amore!!! Buon San Valentino a tutti (innamorati e non)”. Il primo a prenderli in giro è Leonardo Pieraccioni, amico da sempre di Carlo Conti: “Sì, sì amore… ogni occasione è bona pe’ imbriacavvi!”. Poi i like e gli auguri di Antonella Clerici, Mara Venier, Giulio Golia, Marco Masini, Emanuela Tittocchia, Patrizia Pellegrino e tanti altri, amici e follower che sui social seguono la coppia.

Quasi tutti festeggiano San Valentino ma anche chi non dà molta importanza al 14 febbraio pubblica ugualmente una dichiarazione d’amore. Antonella Clerici è tra le prime che questa mattina ha dedicato questo giorno al suo compagno ma è una dedica speciale, perché a Vittorio Garrone dedica le stesse attenzioni tutti i giorni. Magari è solo un giorno per dire ancora una volta che accanto abbiamo persone speciali.

