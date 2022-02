Levante è diventata mamma: dai social la prima foto della piccola

Che notizia bellissima arriva nel giorno degli innamorati per Levante e per il suo compagno. A poche ore da San Valentino, festa dell’amore, Levante è diventata mamma. E’ stata la stessa cantante, pochissimi minuti fa, ad annunciare sui social di esser diventata mamma. Con una foto della sua piccolina e una dedica speciale, l’annuncio della nascita. E’ poetica Levante, anche in questa occasione, e a tutte persone che le vogliono bene e la seguono con amore, spiega anche il perchè della scelta del nome della piccola, non un nome come gli altri. “Il 13 Febbraio è nata Alma Futura” queste le prime parole di Levante per annunciare l’arrivo della sua creaturina.

Levante è diventata mamma: sui social mostra la prima foto della piccola



La cantante racconta nel suo post sui social, il perchè della scelta di questo nome: “Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata.”

E poi scrive: “Nella stanza in cui ci troviamo stiamo vivendo una sorta di realtà aumentata e felicità esponenziale.

Non mi ero mai sentita così terrena e celeste allo stesso tempo.“

E ovviamente i ringraziamenti a tutte le persone che le sono state vicino in questo viaggio: “Grazie Pietro per questo viaggio, grazie al Dottor Franco Vicariotto, alla Capostetrica Stefania Del Duca, alla Dottoressa Enrica Demaria, ad Aurelia e Irene, a tutte le donne in sala parto che hanno fatto il tifo per me e per Alma.“

Levante conclude: “È stato un momento indimenticabile. Grazie al reparto di ostetricia e ginecologia Humanitas San Pio X, ci siamo sentiti sempre protetti e amati. Ecco il tuo nome ti chiamerai Alma Futura.” Non possiamo che fare i nostri più grandi auguri a Levante, al suo compagno e dare il benvenuto alla piccola Alma.

