Manila riceve un dolce regalo da Lorenzo Amoruso che ci ripensa a San Valentino

Aveva detto che non si sarebbe più palesato nel mondo del Grande Fratello Lorenzo Amoruso. In qualche modo però ha cambiato idea visto che oggi, per la festa degli innamorati, ha fatto recapitare alla sua bella Manila Nazzaro un bellissimo bouquet di rose rosse. La Nazzaro si era un po’ preoccupata vedendo che le altre vippone avevano ricevuto qualche regalino mentre per lei non era arrivato ancora nulla. Oggi però le è stato consegnato il dono che Lorenzo le ha mandato. In questi ultimi giorni l’ex calciatore via social ci ha premuto a precisare che non aveva mai pensato di lasciare Manila via social, ma che il suo fare un passo indietro, prendersi del tempo per riflettere, era riferito agli interventi fatti in relazione al programma. Nessuna crisi quindi, ma solo tanta voglia di riabbracciarla quando tutto questo sarà finito, con la speranza di ritrovare la donna che conosce da anni e non quella che ha visto nel gioco, con un atteggiamento che a tratti, non gli è molto piaciuto.

Le dolci parole di Lorenzo Amoruso per la sua Manila

Queste le parole di Lorenzo nel suo bigliettino scritto nel giorno degli innamorati:

Amore mio, sempre troppo poche saranno le rose che ti dono per ringraziarti dell’amore che costantemente ci accompagna ma purtroppo le rose non sono baci caldi e intimi che possono scaldarti il cuore ed esprimere il nostro grande sentimento. Quindi, in attesa del momento in cui ti riabbraccerò, sappi che queste rose sono pregne di tutto il mio amore per te e per noi. Ti amo.

Ovviamente Manila si è sciolta per questo regalo ricevuto ed è stata felicissima per il dono. Questa sera però per lei non dovrebbero esserci delle sorprese visto che Lorenzo ha deciso di prendersi appunto una “pausa” dal reality di Canale 5.

