Alex Belli nella notte spiega a Delia perchè è tornato: “Senza di te non dormivo e non mangiavo”

“Non se lo aspetta nessuno che Alex Belli entri nella casa” ha detto ieri sera Alfonso Signorini. Peccato che tutti sapevano quello che sarebbe successo. Ma evidentemente Signorini ama far finta di nulla, ed è anche per questo che questa sesta edizione del GF VIP 6 è la più fasulla che si sia mai vista. I concorrenti sapevano tutto: qualcuno era andato fuori dalla casa ad urlare che Alex sarebbe rientrato, e da giorni parlano di come avrebbero reagito. Ma il conduttore del reality di Canale 5 ha fatto finta di nulla, preferendo questo rapporto di non verità con il pubblico, che poi decreta anche l’insuccesso di questo programma.

In ogni caso il Belli, vero e solo protagonista di questa sesta edizione del Grande Fratello VIP 6, ieri è tornato in casa e si è confrontato con Soleil e con sua moglie. Nella notte, passata la rabbia iniziale di Delia, l’attore ha parlato con lei, provando a spiegarle i motivi per i quali ha preso questa decisione ( a noi ci sembrano abbastanza chiari e si sintetizzano facilmente con le parole di Adriana Volpe: per fatturare).

Alex Belli spiega a Delia Duran perchè ha deciso di entrare nella casa del GF VIP 6

Dopo la diretta, i due si sono appartati e hanno parlato di quello che sta succedendo. Il Belli ha spiegato: “Io sono venuto qua dentro per te, lo capisci? A casa senza di te dovevo fare tutto da solo, non mangiavo nulla. Tua mamma sta bene, Bella ti guarda, è felicissima! Quando sei andata in finale tua mamma è stata felicissima, stai facendo un bellissimo percorso. Ti conosco, fidati, so che con Barù non c’è stato nulla. Sei andata in overbooking questa settimana, mi credi? Sei una donna pazzesca, bella, libera, spensierata, che gioca.. Ma questa settimana sei andata in overbooking.”

Delia Duran però non ci sta e ribadisce di aver preso una sua decisione: “Guarda che la posizione di lasciarti l’ho presa io, ricordatelo. L’ho fatto perché mi hai ferito ed hai continuato a ferirmi, devi chiedermi scusa. Cosa erano quei tweet? Eri sadico? Sai perché ti ho lasciato? Perché volevo far vedere la Delia che gioca e che scherza. L’ho fatto di proposito perché mi hai ferito tantissimo“.

Alex Belli però nel giorno degli innamorati ha confermato alla sua metà di amarla: “Fuori, lo sai, quando litighiamo non andiamo a letto se prima non facciamo pace. Con te qua dentro io fuori non riuscivo a dormire e mangiare, stavo malissimo. Io la notte ti guardavo dormire, eri confusa. Ti ho mandato l’aereo per farti capire la mia posizione, senza fraintendimenti”.

