La piazzata di Solei ad Alex Belli pazza di gelosia: “Se sei così, non ti voglio più nella mia vita”

“Non sei presente e non sei coinvolto da me. Ti stai frenando tantissimo, non ti vedo coinvolto come lo eri prima. Adesso il nostro legame è il 2% rispetto alla complicità e a quello che avevamo di bello” sono queste alcune delle critiche che Soleil Sorge nella notte ha rivolto ad Alex Belli. Tra i due a quanto pare, come è anche ovvio che sia, nulla è come prima. E se dopo la puntata in diretta del Grande Fratello VIP 6, il man sembrava anche molto vicino alla Sorge, tra baci, abbracci, coccole e fiori regalati, in un secondo momento ha realmente cambiato direzione. Lo aveva detto in tutti i modi che il suo intento era quello di conquistare Delia Duran, di riconquistarla e farla ricredere. Come è ovvio quindi, il suo rapporto con Soleil, non può essere lo stesso che i due avevano quando Delia non era nella casa. Il Belli però, che ama tenere un piede in due scarpe, ha cercato di convincere la Sorge che le cose stanno in modo diverso e che tra loro, non è cambiato nulla…

Nel frattempo il man ha già riconquistato la sua Delia

Le accuse di Soleil ad Alex Belli

A Soleil quello che è successo nelle ore successive alla diretta nella casa del GF VIP 6 proprio non è andato giù e appartandosi con Alex nella sauna, ha voluto chiarire questi aspetti: “Tu prima dicevi di essere vero e a questo punto non lo eri, se rientrato cambi completamente. Tu non sei coerente come lo eri. Il nostro rapporto ora è totalmente fake. Ti stai frenando quindi non stai risolvendo nulla non essendo te stesso. Se fosse vero, la realtà è che quello che eri prima sarebbe dovuto rimanere identico.“

Secondo Soleil, il fatto che ci sia Delia in casa non dovrebbe cambiare le cose. Se sono amici, anche davanti a lei dovrebbe comportarsi nello stesso modo: “Io davanti a chi amo sono con gli altri la stessa persona che sono quando chi amo non c’è. Ricordo quando dicevi che era più importante essere sé stessi prima di tutto, ma alterando questo significa che nulla è reale.”

Non finisce qui. Soleil, continua a credere che ci debba essere qualcosa di diverso tra loro o preferisce non avere nessun rapporto e spiega: ” Preferisco vivere o tutto o nulla. Tu mi chiedi di calibrarmi e non posso. Se sono egoista? No, o meglio è egoismo sincero, coerenza e verità. Ok vuoi calibrare per riconquistare lei? Allora nulla chiudiamo io e te. Vuoi che Delia sia tranquilla? Ok allora chiudi con me, è l’unica soluzione fidati, lei vuole la non presenza di me e te insieme. “

E ancora: “Devo lasciar tranquillizzare lei? Allora io prendo le mie decisioni adesso. O mi sento libera di tornare al nostro rapporto di complicità, o nulla. A me nascondere tutto manda in tilt. Poi cosa? Cosa? Cosa fai? Delia andrà in crisi comunque se ti avvicini a me.“

Soleil in un momento di grande gelosia quindi attacca: “Mi sono rotta il C di pensare agli altri. Voglio la tua felicità e questo è vero, però se questo vuol dire limitare il mio rapporto con te, allora lo annulliamo. A questo punto non ne vale la pena di averti nella mia vita”. E’ chiaro che per l’ennesima volta Soleil sia stata anche mandata in crisi dall’incoerenza di Alex Belli che a lei dice una cosa, a Delia un’altra, ai vipponi un’altra ancora. E il Bellifull continua, siamo solo all’inizio.

