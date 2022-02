Arriva la prima reazione di Ilary Blasi alle voci di un divorzio imminente da Totti

sembrava quasi se lo sentisse Ilary Blasi, qualche giorno fa, quello che poi sarebbe successo. Nello show di Michelle Hunziker ( con una puntata registrata circa una decina di giorni fa), Ilary Blasi aveva scherzato sul fatto che, quando sei una donna famosa sposata con un personaggio pubblico altrettanto noto, se per un paio di giorni non fai una storia o non posti sui social scatti della vita di coppia, allora devi preparati al peggio. Iniziano le voci di crisi, il gossip incombe. Ilary, una foto sui social in compagnia di Francesco Totti, non la posta ormai da mesi e quando ieri, è arrivato l’uragano, probabilmente in qualche modo se lo aspettava, altrimenti non avrebbe avuto la reazione pacata di questa mattina.

Dopo la bomba di Dagospia, che aveva parlato solo di una possibile crisi, di un litigio e di un matrimonio che non stava funzionando più come prima, questa mattina ci ha pensato il Corriere della sera a mettere sul tavolo il carico da 90, parlando di questa relazione, come di una storia ormai al capolinea. Una coppia vicina al divorzio con Totti, invaghito o forse persino innamorato di un’altra donna e Ilary che avrebbe preso una sbandata per un collega…Uno scoop pesantissimo non correlato però, va detto, di immagini, di foto o di prove tangibili. “Si dice che”, “Chi conosce bene la coppia sa che”...Sarebbero queste le solide basi di un gossip che sta facendo tremare la capitale!

La pria reazione di Ilary Blasi al gossip sulla fine del matrimonio con Totti

Certo fa un po’ specie che nessuno dei due abbia deciso di smentire in modo ufficiale un qualcosa che non è più una semplice voce. Perchè se aggiungi quel genere di dettagli, stai svelando molto altro. Nessun comunicato ufficiale, e neppure un commento da parte di Totti o Ilary. La Blasi questa mattina ha rotto il silenzio con una storia sui social ma con un messaggio criptico. Non dice nulla la conduttrice che presto tornerà in tv al timone de L’Isola dei famosi. E’ in treno, toglie la mascherina e fa una linguaccia: che cosa vorrà dire? Che è tutto una grande menzogna, che non esiste nulla o che forse, se anche c’è stato, è già passato?