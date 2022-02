Terzo matrimonio per Silvio Berlusconi: sposa la deputata Marta Fascina?

Silvio Berlusconi si sposa davvero? Terzo matrimonio in arrivo per il Cavaliere che sarebbe pronto a diventare il marito di Marta Fascina, è quanto riporta Libero parlando di nozze imminenti. Questa sarebbe l’intenzione di Silvio Berlusconi, di sposare la 32enne deputata che da due anni è al suo fianco. Terzo matrimonio che potrebbe davvero arrivare dopo il sì a Carla Dell’Oglio e a Veronica Lario. Marta Antonia Fascina, questo il nome completo della giovane compagna di Berlusconi. Nata a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria; il 9 gennaio ha compiuto gli anni, è cresciuta a Portici, in provincia di Napoli e nel 2018 è stata eletta alla Camera dei Deputati nella lista di Forza Italia. La fidanzata di Silvio Berlusconi è segretario della IV Commissione Difesa della Camera e responsabile della sicurezza del Gruppo Forza Italia.

Silvio Berlusconi e Marta Fascina il brindisi insieme a San Valentino

L’ultima foto di coppia è recente, pubblicata nel giorno di San Valentino, un brindisi in posa tra petali rossi sparsi sulla tavola e una torta per festeggiare l’amore. “Buon San Valentino con chi amate e chi ama l’Italia” il loro messaggio a tutti e all’amore.

Non sono rare le loro foto insieme, anche allo stadio unita dalla stessa passione per il calcio o forse semplicemente per stare insieme in ogni occasione possibile o perché Berlusconi è il proprietario del Monza. “Che bello tornare a vedere le partite allo stadio. Che bello l’U-power stadium di Monza. Ho portato fortuna con il 4- 0 e tornerò anche sabato prossimo” il commento di Berlusconi alla foto pubblicata su Instagram.

Sempre più presente la fidanzata calabrese, in occasioni di compleanni e Natale anche lei c’è sempre sui social. Adesso si attendono i veri indizi che annunciano il matrimonio e magari le foto della sposa, dello sposo, del sì.