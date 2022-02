Gigi Buffon e Ilaria D’Amico in crisi come le altre coppie vip?

Che succede alle coppie vip? Possibile che anche per Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sia arrivata la crisi? Dieci anni d’amore, una storia così importante da andare contro tutto e tutti e sembra che adesso ci siano problemi anche per Buffon e la D’Amico. Dopo la separazione di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la presunta separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ci sembra davvero assurdo che alla triste lista si aggiungano anche il portiere e la giornalista sportiva. Si parla di crisi profonda per la coppia ma chi ne parla? Sono solo indiscrezioni, non c’è nemmeno una parola o mezza conferma da parte dei diretti interessati ma è la rivista Nuovo a parlare addirittura dei motivi che avrebbero condotto Ilaria D’Amico e Gigi Buffon alla crisi.

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico insieme dal 2013 e un figlio di 6 anni

Un’altra loves story che sta per finire, speriamo davvero si tratti solo di pettegolezzi ma il settimanale di gossip diretto da Riccardo Signoretti evidenzia i tanti impegni professionali di Buffon che lo porterebbero sempre più lontano da casa, poco presente in famiglia. Portiere e capitano del Parma ma non è una novità. In più ci sarebbero anche le nozze mai annunciate e così sono iniziati i pettegolezzi che raccontano di Ilaria D’Amico molto stanca, stanca forse anche di attendere un matrimonio che non arriva mai.

Tutte ipotesi ma nessuna conferma ed è forse troppo presto per una smentita che magari non arriverà mai. La coppia è da sempre molto riservata ma si nota anche che è da molto che non appaiono insieme, che non pubblicano foto della loro famiglia. Il Covid non ha aiutato nessuno ma di certo ha legato ancora di più le coppie più forti. Alena Seredova, ex moglie di Buffon, è invece felice accanto ad Alessandro Nasi, i due figli nati dal matrimonio con il portiere, e la piccola Vivienne Charlotte.