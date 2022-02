I figli di Chiara Ferragni e Fedez vestiti da nonna e Transformers per Carnevale

Dal girello per bimbi al girello della nonna è un attimo e Vittoria, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez fa sorridere tutti con il suo vestito di Carnevale. La piccola di casa Ferragnez si è trasformata in una nonna con parrucca grigia, occhialoni da vista, collana di perle, vestitino a fiori, scarpette adatte e ovviamente un appoggio per restare in piedi. Vittoria ci regala una gran dose di buon umore in un periodo per niente semplice e in questo caso lasciamo davvero da parte qualunque commento negativo. Una serie di foto della figlia di Chiara Ferragni e Fedez ma anche Leone ci regala sorrisi con il suo vestito di Carnevale.

Vittoria e Leone Ferragni strepitosi per il Carnevale 2022

Lello Transformers è il vestito scelto da Leone ma in realtà è una vera armatura di cartone, un transformers coloratissimo e dai dolci occhi azzurri. Gli stessi occhi della sua sorellina e così i due bimbi così dolci e originali nei loro vestiti di Carnevale hanno già fatto impazzire tutio. Impossibile tra Leone e Vittoria scegliere la trasformazione più simpatica. Per qualcuno Vitto è già la regina Vittoria e uno dopo l’altro arrivano per lei i complimenti accompagnati da tante risate.

Chiara Ferragni e Fedez continuano a godersi le sfilate milanese passando da Gucci a Prada e ovviamente Versace, anche i loro vestiti sono strepitosi.

Dopo Carnevale arriva Pasqua e anche quest’anno il brand Chiara Ferragni sostiene i Bambini delle Fate e i progetti di inclusione sociale rivolti a famiglie con autismo e altre disabilità. A breve quindi vedremo negli scaffali dei supermercati le uova rosa realizzate con Dolci Preziosi.

Tanto buon umore dai profili social di Chiara Ferragni e Fede passando dalle sfilate della Milano Fashion Week alle uova di Pasqua fino a i figli della coppia che più di tutto e tutti ricevono applausi. Ma cosa dirà la piccola Vittoria quando sarà grande e capirà che la mamma e il papà per il suo primo Carnevale l’hanno vestita da nonnina?