Gigi Buffon e Ilaria D’Amico con i figli del portiere rispondono alle voci sulla crisi

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico non hanno perso nemmeno un attimo del loro tempo dietro i pettegolezzi sulla loro crisi ma sono tornati a farsi vedere insieme. Forse è questa la risposta che la coppia ha voluto dare ma per Ilaria D’Amico e Gigi Buffon non c’è stata una cena al ristorante con la famiglia; per smentire la cronaca rosa lei ha accompagnato il portiere alla conferenza stampa sul rinnovo con l Parma. Gigi Buffon ha 44 anni ma sembra non avere alcuna intenzione di appendere al chiodo la sua passione per il calcio. Nei giorni scorsi i pettegoli avevano riportato la notizia che la crisi tra Gigi e Ilaria forse dipendeva proprio dalla continua assenza del calciatore a casa. Invece, sembra che Ilaria D’Amico non sia per niente stanca della situazione.

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico insieme per il rinnovo del contratto col Parma

Ilaria D’Amico per l’occasione non ha cambiato colore né stile e ha puntato su un total black, sempre pronta a sostenere il suo compagno. Quindi nessuna presunta crisi? Sembra che la coppia non debba aggiungersi alle altre coppie vip che hanno scelto di separarsi in questo periodo. In realtà nessuno dei due ha detto niente al riguardo ma ai presenti è apparso ovvio che non ci sia tra loro vento di separazioni. Tutto prosegue per il meglio a dispetto delle malelingue. Con la coppia c’erano anche i figli di Buffon, nati dal matrimonio con Alena Seredova.

Di certo però Buffon non ha cambiato idea, non lascia il calcio, continua a giocare. Gigi ha in testa solo il calcio, così dicono, intanto Ilaria D’Amico attende che arrivi il momento del matrimonio, quello per indossare l’abito da sposa.

Prima o poi arriverà ma intanto la giornalista sportiva ha scelto di dedicarsi il più possibile alla famiglia, ai figli Pietro e Leopoldo Mattia. Per un po’ di tempo i pettegoli potranno tacere.