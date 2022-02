Jason Momoa e Lisa Bonet dopo la separazione ci stanno riprovando

Poco più di un mese fa Lisa Bonet e Jason Momoa annunciavano la separazione dopo ben 15 anni di vita insieme, un matrimonio pieno d’amore e due figli. Oggi sembra che la coppia si stia andando un’altra possibilità. Lisa Bonet e Jason Momoa negli anni hanno fatto innamorare tantissime persone con la loro favola e in base a quanto rivela una fonte a Hollywood Life sarebbero tornati insieme, sotto lo stesso tetto, di nuovo insieme nella loro casa. Stanno riprovando a ricostruire il loro matrimonio, forse si è trattato solo di un momento di crisi, forse il distacco, la lontananza ha fatto a capire ad entrambi che da soli, senza l’altro sono infelici.

Jason Momoa e Lisa Bonet la favola non è finita

Una seconda possibilità con l’attore che sarebbe tornato a casa a vivere con sua moglie. Entrambi avevano dato tutto per fare in modo che il matrimonio potesse funzionare, per i figli, per la famiglia che avevano sempre desiderato. E’ su questo ma non solo che stanno lavorando di nuovo. La passione sembra non si sia mai spenta anche se nessuno dei due ha ancora confermato il ritorno di fiamma.

Con quanto amore li abbiamo sempre sentiti parlare dell’altro e le loro parole sull’addio erano un fulmine a ciel sereno: “È in corso una rivoluzione e la nostra famiglia non fa eccezione… E così condividiamo le notizie dalla nostra famiglia, cioè che stiamo divorziando” avevano pubblicato entrambi lo stesso post, poi rimosso.

Oggi Jason Momoa e Lisa Bonet sembrano non avere più alcuna intenzione di dirsi addio, di divorziare. Sul loro conto si è anche detto che tra le cause della separazione c’era anche il vaccino contro il Covid. Sembra che Lisa sia no-vax mentre lui non ha avuto alcun problema a seguire i consigli dei medici.