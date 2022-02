La prima foto del figlio di Gigi D’Alessio e Denise Esposito la pubblica la giovane mammina

Denise Esposito ha dato alla luce il quinto figlio di Gigi D’Alessio il 24 gennaio e solo dopo più di un mese ha pubblicato la prima foto. E’ stato Gigi D’Alessio un mese fa ad annunciare la nascita del suo bambino, del piccolo Francesco, scegliendo il cartoncino con le informazioni del bebè appena nato. Peso, data di nascita, lunghezza del bimbo e orario. Silenzio assoluto da parte della giovane compagna del cantante partenopeo che solo dopo una decina di giorni pubblicò una foto col pancione prima del parto. Questa volta è stata Denise a pubblicare la foto del figlio ma niente di più di una tenera manina stretta, forse, a quella del papà. Uno scatto in bianco e nero appena pubblicato, con il commento “ventiquattro”. 24 è il giorno in cui è nato Francesco D’Alessio ma chissà se per la coppia ha anche un altro significato.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito innamorati, romantici ma molto riservati

Sui social cercano di evitare anche i commenti sdolcinati ma a San Valentino Gigi D’Alessio non ha resistito e per fare gli auguri a tutti ha pubblicato il regalo della sua Denise: una cornice con la loro foto mentre si scambiano un bacio. Tanti cuori rossi sia sulla cornice che nei commenti. Un regalo che la Esposito gli ha fatto ricevere aggiungendo anche petali rossi. Un amore quasi adolescenziale, segno di una nuova vita emozionante per l’artista napoletano.

C’è stata anche un’altra data importante in questi giorni, il compleanno di Gigi, i suoi 55 anni. Per lui una torta bellissima e il sushi che sembra adori. “Mi avete sommerso d’amore ma non ci sia abitua mai” ha commentato D’Alessio ringraziando per gli auguri.

La prima foto del piccolo Francesco non resterà di certo isolata, certo c’è da apprezzare la riservatezza con cui la coppia sta gestendo tutto. Il loro amore ha ricevuto mille complimenti ma inevitabilmente ha fatto del male a qualcuno.