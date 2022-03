Amedeo Goria e Stella beccati insieme ma Alex Belli è con lei a Sharm El Sheik

Che succede tra Amedeo Goria e Stella Starlite o cosa è successo? Lei è la collaboratrice fidata ma anche amica molto intima di Alex Belli e Delia Duran, lui il giornalista che tra gossip e reality ha fatto ben capire quanto gli piacciano le donne. E’ Novella 2000 a parlare di questo presunto nuovo legame ma si aggiunge anche Pomeriggio Cinque in onda in questo momento. Dal salotto di Barbara D’Urso gli opinionisti che conoscono bene queste dinamiche. In collegamento Stella e Amedeo Goria, distanti. Sella Starlite è sempre più presente in tv pronta a sostenere gli amici Delia Duran e Alex Belli; il loro rapporto è speciale, l’hanno dichiarato tutti e tre. Cosa c’entra in questo triangolo Amedeo Goria? Lui dovrebbe essere fidanzato con Vera Miales?

Amedeo Goria segue le orme dell’amore libero di Alex Belli?

Sì, Goria è ancora fidanzato con Vera Miales ma a Pomeriggio 5 racconta che si possono avere con altre donne anche altri tipi di rapporti. Parla come Alex Belli, parla anche lui di amore libero? Tra amori mentali, fisici, artistici e tanto altro gli opinionisti non hanno molti dubbi: Amedeo Goria è un bel furbetto, proprio come Alex Belli.

Ormai il concetto di amore libero per alcuni è sdoganato ma a questo punto non è chiaro se Stella Starlite sia ancora interessata ad Alex e Delia.

Intanto, Amedeo Goria è stato paparazzato con Stella, Novella 2000 pubblica le foto, galeotta una serata tra amici, poi sembra sia scattato altro. Ed ecco che in collegamento con Pomeriggio Cinque appare anche Alex Belli, è con Stella a Sharm El Sheik, parla di arte, quella che Goria avrebbe trovato incontrando Stella. Tutto finisce con grandi risate, ognuno è libero di fare ciò che vuole se non fa del male ad altri e sembra che tutti i protagonisti citati siano del tutto consapevoli.