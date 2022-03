Grandi progetti tra Boateng e la nuova fidanzata: “Ama come amo io”

Stufo di sentire parlare di un presunto tradimento Boateng ha prima spiegato il perché della fine del matrimonio con Melissa Satta e poi ha parlato del suo attuale grande amore, della fidanzata. Innamoratissimo di Valentina Fradegrada il calciatore ha spiegato al Corriere della Sera che lei non c’entra niente con l’addio a Melissa Satta. Il loro amore è nato dopo e oggi è la donna con cui immagina il futuro, una famiglia con tanti figli. Kevin Prince Boateng dice anche altro e sembrano frecciatine alla sua ex moglie. Dopo dieci anni d’amore tutto è finito e sembra che sia Melissa che Kevin fossero infelici ma la Satta ha dichiarato che non si aspettava il divorzio. Oggi sono entrambi fidanzati, entrambi vogliono altri figli ma per la prima volta Boateng sembra avere trovato una donna che è come lui.

Kevin Prince Boateng innamorato di Valentina che è uguale a lui

“Io e Valentina ci siamo visti e ci siamo capiti: siamo uguali. Le cose importanti per me, oggi, non sono riflettori, sfilate… Con lei, stiamo in casa per giorni e stiamo bene. Ridiamo, scherziamo. Ama come amo io. Costruiamo per stare insieme per sempre” è un prima frecciatina quando parla di riflettori e sfilate o si riferisce a se stesso, a com’era fino a qualche anno fa?

“Io ho sempre voluto cinque o sei figli, lei ne vuole. Stiamo capendo dove vivere dopo. Credo fra Milano e Bergamo. In Italia, stiamo anche per produrre un vino: Fradegrada da Prince e Vale” stessi desideri e poi il colpo finale: “Oggi mi sveglio ogni giorno col sorriso”, invece prima non era così?

35 anni e una nuova storia d’amore da costruire, progetti importanti insieme e per lui adesso era il momento di mettere un freno alle critiche, a chi accusa la sua nuova compagna di avere rovinato il matrimonio con la showgirl sarda.