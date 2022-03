Per i 40 anni di Flavia Pennetta il regalo del marito: “Uno dei momenti più belli della mia vita”

Li abbiamo visti innamorati e complici a Verissimo ma Flavia Pennetta non aveva ancora festeggiato i 40 anni, il programma è stato registrato prima. Sul profilo social di entrambi le immagini di una serata magica ma questa volta è Flavia Pennetta a dichiarare tutto il suo amore e a dire grazie al marito. Un compleanno perfetto per la tennista che il 25 febbraio ha festeggiato una data importante, un’età importante, i 40 anni. Tre figli: Federico che sta per compiere 5 anni, Farah che ne ha 2 e la piccola Flaminia che ha solo 3 mesi, è nata il 19 novembre. Anche i suoi bimbi erano in qualche modo presenti: sulla torta.

Il grazie di Flavia Pennetta a suo marito per la sorpresa, per il suo compleanno

“Ci sono poche parole per dire come mi sono sentita venerdì sera… sei riuscito a regalarmi uno dei momenti più belli e indimenticabili della mia vita! Grazie maritino del mio cuore” ha scritto la tennista mostrando alcuni scatti da Ostuni, città meravigliosa ma è lì che la coppia si è sposata nel 2016. Immagini che lasciano pensare a una favola, a una festa speciale per la Pennetta. Fontane pirotecniche e tutta la magia che si intravede.

“Ti amo, è tutto ciò che meriti, buon compleanno Nina” ha scritto invece Fognini fiero e felice di come sia riuscito ad organizzare per la donna della sua vita una serata unica.

“Quando ci siamo conosciuti avevamo entrambi una storia. Ci cercavamo, ci vedevamo molto perché vivevamo a Barcellona, insieme vivevamo la quotidianità. Non so come sia nata la nostra storia ma ci siamo trovati. Un giorno è cambiato il nostro sguardo. Noi scherzavamo sul nostro rapporto e dicevamo: ‘Se dovessimo fidanzarci, la nostra storia sarebbe una bomba’” hanno confidato a Verissimo e così è iniziata la favola.