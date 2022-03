Giovanna Civitillo: “Quando io e Amadeus siamo lontani non mi preoccupo”

Giovanna Civitillo è riuscita a fare comprendere cosa intende quando parla della sua felicità, dei sogni realizzati prima come ballerina e poi come moglie di Amadeus e madre di Josè. A Confidenze ha rilasciato un’intervista in cui tutto è ancora più chiaro. Forse quando ne ha parlato a Domenica In per Giovanna Civitillo era tutto molto semplice ed evidente, per chi l’ascoltava non era così diretto il suo discorso, aveva il sapore del rimpianto. Invece, sulla copertina di Confidenze c’è la famiglia Sebastiani più felice che mai. Appena finito il festival di Sanremo per la moglie di Amadeus è arrivato Affari tuoi formato famiglia, di sabato sera. A lei è piaciuta molto questa idea perché, ripete nell’intervista, per lei la famiglia è da sempre fondamentale.

Giovanna Civitillo aveva due sogni e li ha realizzati entrambi

“Mi è piaciuta molto questa idea, perché per me la famiglia è da sempre fondamentale. Per farla funzionare, però, ci vogliono impegno, amore, rispetto, complicità. Ma anche passione. E tra me e Ama tutti questi ingredienti ci sono. Abbiamo avuto la fortuna di trovare l’incastro perfetto, l’altra metà della mela”.

Racconta anche della gelosia che nel tempo sono riusciti a trasformare: “C’è sempre stata, ma siamo riusciti a trasformarla, tenendone il lato buono, anche perché siamo continuamente connessi. Infatti, quando siamo lontani non mi preoccupo, tra noi c’è fiducia”.

Non sa cosa farà Amadeus per il prossimo festival di Sanremo ma è come sempre sicura che qualunque cosa deciderà lei supporterà la sua scelta a prescindere.

“Sto vivendo un periodo intenso ma bello. Appena è finito il Festival di Sanremo è arrivato Affari tuoi formato famiglia. E in questa edizione accanto ad Amadeus ci sono anch’io. Sì, perché qui è la ‘famiglia Sebastiani’ a ospitare quelle che vengono in trasmissione a giocare e a raccontare le loro storie” per la Civitillo questo racchiude tutto.