Giovanna Civitillo: “Io non voglio scoprire niente di Amadeus, non voglio avere sorprese”

Giovanna Civitillo prova a chiarire per l’ennesima volta degli aspetti del suo rapporto con Amadeus. Serena Bortone sottolinea la simbiosi della coppia ma in modo velato anche l’assenza di mistero che per alcuni è fondamentale nel rapporto di coppia, per fare funzionare una storia d’amore lunga una vita. “Nel caso del profilo di coppia il motivo è banale perché Ama non è social ma è un atto di gentilezza perché in realtà è il mio profilo, lui non sa assolutamente niente, quando io posto una sua foto è solo farina del mio sacco, quindi mi occupo io di questa cosa ma è per gioco” spiega per la centesima volta la moglie di Amadeus. Giovanna Civitillo ha sempre il sorriso sulle labbra, anche quando si cerca di capire se c’è qualcosa che non va nel suo matrimonio. La coppia Amadeus – Giovanna Civitillo sembra diversa da tutte le altre, ma loro sono felici.

Perché la simbiosi aiuta la coppia nel caso di Giovanna e Amadeus?

E’ questa la domanda ed è qui che l’ex Scossa spiega che non c’è nessuna noia nel sapere tutto dell’altro, nel vivere insieme ogni cosa anche 24 ore su 24. “Non ci serve niente da scoprire, anzi io non voglio scoprire niente, non voglio avere sorprese e viceversa – ride ma le brutte sorprese non le vuole nessuno – va bene così anzi è proprio questa cosa, questa condivisone di tutto, 24 ore su 24, questa nostra unione è la nostra forza”.

Magari litigano per delle sciocchezze ma poi si prendono in giro anche su questo. Ammette che è lei che sdrammatizza sempre tutto. Racconta che Amadeus a 37 di febbre è già a letto. Chiusi in casa senza vedere nessuno, così il conduttore era tranquillo nel periodo del Covid e anche lei così era più serena: “Ancora più chiusi” ma felici insieme, soddisfatti di quello che hanno creato, uno accanto all’altra.

