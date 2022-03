Lino Guanciale e sua moglie adottano un bambino, di nuovo genitori dopo Pietro

Lino Guanciale è già papà di Pietro, felice con sua moglie Antonella Luzzi, ma entrambi hanno il desiderio di adottare un bambino. Un secondo figlio ma con una caratteristica precisa, deve essere di colore. L’attore lo confida alla rivista Oggi, ne parla con amore immenso perché Lino Guanciale e sua moglie conoscono bene il valore dell’amore per un figlio. E’ importante la rivelazione che fa il protagonista della fiction Noi, la sua è anche una denuncia. Nel desiderio di Guanciale di adottare un figlio di colore c’è molto altro e non solo quello di essere ancora una volta padre. Adottare è una forma meravigliosa d’amore, quella priva di egoismo ma Lino si sofferma su un’evidenza che è una vera vergogna, sulla differenza che ancora oggi si fa notare a un bambino dalla pelle di un colore diverso. Non comprende il perché di questa cosa, non comprende dove sia la differenza ma purtroppo ancora c’è bisogno di percorrere tanta strada prima di eliminare l’odio e l’ignoranza.

Lino Guanciale di nuovo papà, suo figlio sarà di colore

“È un desiderio mio e di mia moglie poter adottare un bambino di colore” queste le parole di Lino Guanciale. E’ lo stesso desiderio di sua moglie Antonella Liuzzi ed è lui a raccontare tutto: “È una vergogna che i bambini nati qui, nonostante parlino italiano e con l’accento delle città, debbano essere costretti a porsi il problema nel rapporto con i compagni di scuola che possono dirsi italiani in virtù di attestati” niente di più vero.

“È distruttivo dal punto di vista psicologico. Davvero non capisco quale debba essere la differenza. Non capisco perché certi politici di una certa area si ostinino – è ben più di un desiderio per l’attore adottare un bambino di colore – Bisogna capire che lo spirito dei tempi va nella direzione più sensata e operare perché centinaia di migliaia di ragazzi non debbano sentirsi orfani di cittadinanza”.

E’ ovvio che Lino Guanciale abbia vissuto l’interpretazione in “Noi” con così tanta passione da desiderare adesso di adottare un bimbo straniero. L’adattamento italiano della serie statunitense This Is Us sembra sia ormai parte della vita di Guanciale. Il desiderio di adottare un bambino di colore è facile pensare nasca dalla trama, dal set: Rebecca è in attesa di tre gemelli ma uno di loro non ce la fa. Pietro (Lino Guanciale) prende la decisione di uscire ugualmente dall’ospedale con tre figli. Daniele è un neonato di colore che è stato abbandonato…