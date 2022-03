Nicola Carraro finalmente è tornato a casa da Mara Venier

Dopo un mese e mezzo a Santo Domingo Nicola Carraro è tornato a Roma da Mara Venier, dalla sua mogliettina che già da un po’ gli aveva chiesto di tornare a casa. Mara Venier aveva bisogno di lui, continuiamo a vivere un periodo difficile, dopo il covid la guerra in Ucraina e la conduttrice è sempre al suo posto a Domenica In. Circondata da amici e affetti ma la sua famiglia è anche Nicola Carraro ed aveva bisogno di lui. Nicola è tornato e ieri sera si sono riabbracciati felici di stare di nuovo insieme; certo lui non nega che a Santo Domingo è tutta un’altra vita ma per amore è di nuovo a casa.

Mara Venier abbraccia di nuovo suo marito, felice

“Sono tornato, certo 30° lì c’erano, ho fatto sport, golf ed è stata una buona iniezione di salute. Certo lì si vive in un mondo diverso, si è distaccati completamente dal mondo reale e invece bisogna tornare nel mondo reale, sono tornato dalla mia mogliettina“. E’ il messaggio di questa mattina di Nicola Carraro ai suoi follower. Oggi è di nuovo a Roma, abbronzato, in gran forma dopo avere respirato benissimo per un mese e mezzo ma era necessario tornare. Da anni Carraro passa parte dell’anno al sole, a Santo Domingo, lì ha tanti amici, spesso anche Mara parte con lui ma da un po’ di tempo non è possibile. Prima il covid, poi gli impegni di lavoro della Venier.

Oggi Mara Venier sarà come sempre al suo posto a Domenica In pronta a ricevere i suoi ospiti, a portare musica e allegria nelle case di tutti ma prima spazio alle notizie di guerra, al dolore che da troppo tempo non lascia il suo programma e la vita di tutti. “Finalmente assieme” scrive Mara felice di abbracciare di nuovo il suo Nicola.