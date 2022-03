L’ex di Barbara d’Urso non ci sta: “Quale corteggiatore in prova, siamo stati insieme un anno”

Barbara d’Urso ha scelto lo studio di Verissimo per lanciare la prossima edizione de La Pupa e il Secchione il programma che la vedrà impegnata su Italia 1 in prima serata. E con Silvia Toffanin ha in qualche modo parlato anche della sua vita privata. Da anni la conduttrice di Canale 5 non conferma un gossip e non parla pubblicamente della sua vita più intima, nonostante le siano stati attribuiti alcuni flirt. Questa volta però a parlare, dalle pagine della rivista Chi ( Dagospia anticipa il contenuto dell’intervista) è l’ex di Barbara d’Urso, Francesco Zangrillo al quale la definizione che la conduttrice ha dato della loro relazione, proprio non è piaciuta.

“Cara Barbara non sono un corteggiatore in prova, non lo ero neanche allora” sono queste le parole di Zangrillo che proprio non ha gradito il modo in cui la conduttrice volto di Mediaset ha parlato della loro storia d’amore.

Francesco Zangrillo: la verità sulla storia d’amore con Barbara d’Urso

Nella sua intervista per la rivista Chi, Zangrillo ha dichiarato: “Semplicemente sono stato con Barbara per un anno. E quello che a me davvero secca, è che i miei tre ragazzi, che adoro, mi hanno fatto presente che era stata detta questa cosa e c’erano rimasti male.“

E ancora: “E siccome per me i miei figli sono l’unica cosa che conti davvero, mi sono irrigidito e, pur non volendo fare grandi dichiarazioni, voglio capire meglio“. L’intervista al broker finanziario sarà in edicola da domani, nell’ultimo numero della rivista Chi.

Zangrillo ci tiene realmente a mettere i puntini sulle i e spiega: “Se sto con una donna ci sto, siamo una coppia; ho vissuto una relazione, un rapporto bello, le cose possono chiudersi, ma questo non significa… Poi lei è sempre stata attentissima a tutto, non capisco questa scivolata.” Zangrillo ha rivelato inoltre anche perchè è finita questa storia: a quanto pare la d’Urso non voleva che si sapesse e che si rendesse pubblica. Il broker, alla rivista Chi spiega: “Ci siamo lasciati di comune accordo quando si è compreso che non si andava avanti; io volevo un rapporto di coppia normale, non volevo pubblicità, ma neanche vivere nel segreto di Pulcinella.” Con ironia Zangrillo fa capire che era fidanzato a tutti gli effetti della d’Urso e dà anche un suggerimento per il futuro: se proprio questa parola, non suona bene, se ne trovi un’altra che vada bene a tutti, figli, parenti, genitori e via dicendo. “Altrimenti anche i futuri fidanzati non saranno mai fidanzati” ha chiosato il broker.

Un regalino niente male di Alfonso Signorini per la sua cara amica Barbara questa intervista, non trovate?