La felicità di Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi a Portofino: tornano le giornate al sole

Per due anni abbiamo visto pochissime foto di Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi ma finalmente tornano gli scatti da Portofino, la vita torna in parte quella di sempre. Per la Toffanin e Berlusconi tornano le giornate al sole, ovviamente con i figli e nel loro posto del cuore. E’ la rivista Chi a pubblicare le foto della coppia, della famiglia Berlusconi, della felicità che finalmente torna con i loro gesti semplici. La conduttrice di Verissimo e Piersilvio Berlusconi con i piccoli Lorenzo Mattia e Valentina Sofia si sono concessi un po’ di sole, di relax, di risate e coccole e ancora una volta appaiono una famiglia meravigliosa. Nonostante il lavoro di entrambi non amano il gossip, cercano in tutti i modi di mostrare pochissimo della loro vita ma quando sono in giro a Portofino c’è sempre un fotografo pronto a scattare.

Silvia Toffanin sorride di nuovo a Portofino

Non è stato un anno semplice per la Toffanin, la morte della mamma è il dolore contro cui sta lottando. E’ stata bravissima ad andare in onda con Verissimo subito dopo l’addio alla mamma ma per mesi non è riuscita a trattenere le lacrime ad ogni storia che le ricordava il suo dolore. Sono state interviste difficili per lei ma l’amore di Piersilvio e dei suoi bambini può tutto.

Lorenzo Mattia è nato nel 2010, la piccola Valentina Sofia nel 2015. Silvia e Piersilvio si sono conosciuti nel 2001 e non si sono mai sposati. Si è parlato di un matrimonio celebrato in gran segreto ma lei non ha mai confermato; chissà che adesso dopo tante difficoltà superate possa essere l’anno giusto per dire il loro sì.

Belli e innamoratissimi si godono il sole che attendevano come tutti da tempo. Piersilvio Berlusconi appare affettuoso e pronto a scherzare anche con i paparazzi. I bambini scattano le foto alla mamma e al papà, la primavera sta arrivando e tutto sarà più semplice.