Massimo Giletti confessa che ha una fidanzata da dieci anni: “La quotidianità uccide”

Massimo Giletti è fidanzato, da circa dieci anni c’è una donna nella sua vita e ne parla solo adesso. Giletti confessa tutto alla rivista Oggi ma aggiunge anche che la quotidianità uccide. Chi è la fidanzata di Massimo Giletti, chi è la donna che accetta il suo modo di vivere la vita di coppia? La curiosità è alle stelle, tutti pensavano che fosse l’eterno scapolo, tante volte il gossip l’ha accostato ad altre donne immaginando storie d’amore e chissà se la fidanzata di Giletti è tra quelle già paparazzate. La fidanzata del conduttore di Non è l’Arena è un personaggio famoso?

Massimo Giletti legato a una donna da un decennio

“Se sono innamorato? Le dico una cosa che non ho mai rivelato: ho un amore grande per una donna. Mi vive dentro da dieci anni – rivela Giletti nell’intervista a Oggi – Un sentimento al riparo: come un giardino segreto che non voglio dividere con nessuno. Una certezza a cui ritornare, un’àncora. Perché poi sono sempre alla ricerca di altro, di un innamoramento, di un volto nuovo. Sono un pasticcione – confessa – Ho vissuto emozioni bellissime, non c’è nulla di più travolgente. Ma la quotidianità uccide. Non riesco a superarla”. Ammette che non ci riusciva nemmeno a 20 anni e alla vigilia dei 60 arrivano le sue confessioni.

Non racconta solo della sua vita privata con una compagna che forse non presenterà mai, per tutelarla, perché ammette che non è il fidanzato modello, non è un compagno perfetto. Racconta anche del rapporto difficile con suo padre, della sofferenza vissuta fin da bambino perché forse non si sono mai compresi fino in fondo. E’ mancato due anni fa e gli manca anche se lui non c’è mai stato nella sua vita.

I 60 anni non li festeggerà, Massimo Giletti non ha mai festeggiato un compleanno e questo non sarà diverso dagli altri.