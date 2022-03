Rita Rusic e Cristiano di Luzio: una differenza d’età importante ma lui non la vede

Tra le coppie concorrenti di Pechino Express 2022 anche Rita Rusic e Cristiano di Luzio, lei 61 anni, lui 31. Sono legati dal 2020, si sono incontrati in occasione di un servizio fotografico, un colpo di fulmine e dopo un anno sono andati a convivere; ma si conoscevano già da qualche anno. 30 anni di differenza e il reality show che li ha visti protagonisti non ha causato nessun danno alla coppia. Da domani 10 marzo 2022 potremo seguire su Sky Uno Pechino Express ma alla rivista Chi Rita Rusic e Cristiano di Luzio hanno raccontato il loro amore. Lui è un ex modello, oggi imprenditore ed è innamoratissimo della Rusic.

Rita Rusic e il fidanzato, 30 anni di differenza ma per loro non è niente di significativo

Al settimanale di gossip hanno parlato dei rispettivi pregi ma anche dei difetti: “Rita ha la grande capacità di entrare in empatia con tutti. E’ una donna alla mano, semplice, umile, generosa. Poi, per carità, anche lei hai i suoi difetti. E’ permalosa, ma non conosce rancore”, sono le parole di Cristiano. “Con lui è vietato arrabbiarsi, tolto questo è luce e positività. Inoltre, è molto attento alle parole. Quando subentra la confidenza è facile perdersi e sconfinare” e invece lui sembra perfetto.

Il gossip spinge sulla differenza d’età ma in realtà è un dettaglio che vedono gli altri e Di Luzio pensa che agli altri non debba interessare. Rita è concreta: “L’’importante è che non la senta lui. Io, per le mille vite che ho vissuto, me ne sento 150 e trovo che parlare d’età, dopo i 20, sia volgare” e in realtà alla Rusic potrebbe dare del filo da torcere a molte giovanissime.

Sono felici di avere partecipato al reality show che purtroppo non vedremo sulla Rai. Entrambi adorano viaggiare e già pensano al sole e al caldo, al mare. Pensano al futuro o meglio al presente perché Rita Rusic su questo non ha mai avuto dubbi: “Raramente mi volto indietro, vivo il presente”.