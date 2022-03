Su Ilary Blasi e Francesco Totti altri dubbi arrivano dal compleanno della figlia

Cosa succede tra Ilary Blasi e Francesco Totti? Mentre entrambi hanno cercato di smentire crisi e separazione arrivano altri elementi che riportano allo stesso pettegolezzo. La coppia cerca di zittire il gossip ma non ci riesce benissimo, tutti hanno notato che ieri per fare gli auguri di buon compleanno alla figlia non solo hanno scelto post separati ma che non hanno condiviso nemmeno uno scatto della festa di Isabel. Immaginiamo che ci sarà stata una festa di compleanno per la bambina che ha compiuto 6 anni, anche solo una torta ma al contrario di quanto avveniva gli altri anni non c’è nemmeno una storia della famiglia Totti. Nessuna foto di Ilary Blasi e Francesco Totti abbracciati alla piccola Isabel, niente. Solo un like che la conduttrice ha messo al post di auguri del marito, niente altro, nemmeno un commento, un cuore, una frase pubblicata anche solo per zittire tutti. In passato le dediche tra loro facevano ogni volta pensare a una favola d’amore.

Ilary Blasi e Francesco Totti, si parla ancora di crisi

Dopo venti anni d’amore e tre splendidi figli sembra che tra loro i problemi continuino ma entrambi non dicono nulla. La smentita di Totti non ha convinto molte persone e la foto scelta da Francesco per gli auguri di buon compleanno alla piccola Isabel sembra dire altro. Nemmeno una foto con mamma Ilary, davvero strano.

C’è altro e sono sempre i solti ben informati a raccontare di una presunta lite della coppia durante una passeggiata di domenica ai Castelli Romani. Inoltre, Dagospia ha riferito che allo stadio a seguire la partita della Roma contro l’Atalanta Totti era come sempre in tribuna vip all’Olimpico e che poco più in là c’era anche la famosa donna che dicono possa avere avuto un flirt con lui. Sempre i pettegoli dicono che la relazioni tra i due continui.