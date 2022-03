Biagio d’Anelli schifato dall’intervista di Miriana Trevisan: “Sono senza parole”

Ma che patetica la sceneggiata a cui stiamo assistendo da giorni. Eppure sarebbe bastato ammettere che questa storia era un fuoco di paglia, che ci sono stati errori di valutazione e che sarebbe stato meglio se ognuno fosse andato per la sua strada. E invece Miriana Trevisan sta regalando delle perle di raro splendore. Insieme a Biagio d’Anelli, si intende. Ma se il dj ha sbagliato ad andare in tv e parlare pubblicamente di quello che stava succedendo tra loro, a caccia di un pizzico di visibilità, la Trevisan non è stata da meno. Prima della puntata del Grande Fratello VIP 6 di giovedì ha registrato Verissimo, programma nel quale ha detto di non essere interessata alla conoscenza con Biagio e di voler chiudere.

Poi giovedì sera, poche ore dopo quindi, è andata in diretta nello studio di Canale 5 a dire che lei e Biagio devono parlare in privato di quanto accaduto e che non voleva affrontare l’argomento. Ha detto di essere “confusa” eppure sapeva benissimo quello che aveva dichiarato dalla Toffanin e quindi, in una sorta di embargo, ha continuato a blaterare che no, non aveva voglia di parlare, che doveva pensarci, mentre invece poche ore prima, aveva espresso chiaramente la sua volontà. Quindi da oggi, sarà finalmente libera di rivelare il segreto che non esiste? Eppure sarebbe bastato dire a Biagio d’Anelli che una volta fuori ha fatto le sue valutazioni, che la sua famiglia non vede di buon grado tutto questo. E invece no, è andata avanti con una sceneggiata davvero parecchio bambinesca.

Il d’Anelli chiaramente, non è da meno, ma la sua reazione odierna, è parecchio comprensibile, come non aspettarsela.

Biagio d’Anelli si infuria dopo l’intervista di Miriana a Verissimo

Pochi minuti dopo l’intervista di Miriana Trevisan a Verissimo, Biagio ha ovviamente commentato: “Hai registrato giovedì mattina e mi hai lasciato senza dirmelo. La sera poi al GF Vip hai detto di provare un sentimento. I soldi del Monopoli sono più veri. Sono senza parole e che schifo“. Alfonso Signorini, si perderà nel corso della finalissima di domani sera, il momento del confronto tra i due? Staremo a vedere…”Chi si piglia si somiglia” aveva sentenziato la scorsa settimana di fronte alle titubanze della coppia…E ci sarà molto da dire domani, sempre che se ne voglia parlare.