La verità di Miriana Trevisan non è la stessa di Biagio D’Anelli: chi mente?

Miriana Trevisan fa una premessa a Verissimo: “Questa sarà l’ultima volta che parlerò di Biagio”. Dice subito che non si pente di nulla di ciò che c’è stato con Biagio D’Anelli ma a Silvia Toffanin ammette che si è lasciata andare, che non c’era molta attrazione fisica ma mentale; era presa di testa da Biagio D’Anelli. Non lo conosceva, non si ricordava di lui e Miriana spiega che nonostante gli avvertimenti a lei non interessava nulla, voleva andare avanti con le sue sensazioni. Lui l’ha fatta sorridere, l’ha aiutata quando nella casa del GF Vip molti le andavano contro. Finita la sua avventura al GF Vip è finita anche la love story con Biagio. Lui non ha perso tempo e a Mattino 5 ha rivelato la sua delusione ma la verità di Miriana Trevisan è un’altra.

Chi mente tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli?

Anche lei è delusa da Biagio, sono uno contro l’altra per gli stessi motivi, ognuno accusa l’altro di non avere avuto interesse a proseguire la storia, ad avere un incontro. E’ Miriana però che spiega passo passo cosa è accaduto. E’ lei che confida che ovviamente doveva stare con suo figlio Nicola ma che Biagio lo sapeva benissimo, che era stato anche lui a dirle di stare con la famiglia, poi si sarebbero visti con tranquillità. Così ha fatto la Trevisan ma lui era ormai diventato freddo nei suoi confronti e la mattina successiva l’ha visto a Mattino 5 che parlava di lei, della sua delusione.

Miriana spiega che il giorno dopo l’uscita dalla casa sono arrivati tutti da lei a casa sua. Non solo il figlio non era andato a scuola ma la mamma, la zia, le cugine, gli amici, tutti volevano parlare con lei, salutarla.

Quando poi nel pomeriggio è rimasta un attimo da sola, si è chiusa in camera e ha chiamato Biagio; è quindi lui che ha fatto un passo indietro. Miriana Trevisan però ammette anche che già nel loro ultimo incontro nella casa aveva intuito che c’era qualcosa che non andava: Biagio non aveva nemmeno sentito il figlio di Miriana, non aveva avuto alcun contatto con la sua famiglia.